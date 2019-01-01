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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ديبالا يتعرض للإصابة ويغيب عن مباراة إمبولي

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Getty Images
مصائب يوفنتوس لا تأتي فرادى بإصابة ديبالا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، لإصابة في الفخد بالقدم اليمنى أثناء الأحماء لمباراة إمبولي في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو خرج من قائمة المباراة بعد إصابته مع منتخب البرتغال.

وقرر ماسيلميانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، استبدال ديبالا وإشراك بينتانكور بعد تعرض الأرجنتيني للإصابة.

ولم يتم الكشف عن مدى خطوة الآلام التي يعاني منها ديبالا وإن كان جاهزًا لخوض مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا من عدمه.

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وقال بافل نيدفيد، نائب رئيس البيانكونيري، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" : "إصابة ديبالا خسارة كبيرة للفريق وأتمنى ألا يطول فترة غيابه".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 75 نقطة.

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