ديبالا وماتيتش وتدعيمات المستقبل.. مورينيو يشحذ الهمم لإعادة روما

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد ليدخل الموسم المقبل منافسًا على كل الألقاب في إيطاليا، فبعد أن حقق بداية ناجحة مع روما بالتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي البطولة حديثة التكوين، يشن حربًا من الصفقات القوية في الجيالوروسي لدخول الموسم المقبل بأفضل تشكيلة ممكنة.

يحاول مورينيو أن يضيف مزيدًا من العمق إلى تشكيلته، سواء فيما يتعلق بجودات اللاعبين المضافة، أو مستوى الخبرات، وكذلك العنفوان والشباب، ولكن كل هذا رهن احتياجات الفريق الذي يريد العودة لمصاف المنافسة في إيطاليا بقوة.

لقد استلم مورينيو الفريق الموسم الماضي محتاجًا لتحدٍ من هذا النوع، وكذلك كان روما في حاجة إلى مدرب كبير من حجم مورينيو ليعود إلى المنافسة بقوة في دوري افتقده منذ بدايات الألفية الجديدة.

كان الهدف الرئيس ربما هو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، ولكن هذا الهدف لم يتحقق، ما تحقق كان أكبر بالنسبة لمورينيو، العودة لمصاف التتويج الأوروبي الرسمي من بوابة روما، أن يكون بطلًا من جديد على المستوى الأوروبي.

لقد كان اللقب الذي أحرزه روما على حساب فينورد الهولندي علامة فارقة في تاريخ مورينيو، يمكنك أن تلمح ذلك في تأثره الشديد بكل مؤتمر صحفي، يمكنك أن ترى بوضوح كيف أنه قد اشتاق ليرفع أي لقب، وهذا ما جعله يبكي عقب التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.

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عانى مورينيو من أزمة ثقة كبيرة خصوصًا من بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد ثم توتنهام، بدا له أن المستوى الكروي الخاص به قد انحدر، وكان مستعدًا لفعل أي شيء لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء.

لذلك أتت بطولة دوري المؤتمر الأوروبي كهدية كبرى في أولى نسخها بالنسبة لمورينيو، وعاد البرتغالي بمنتهى الوضوح ليقول إنه "السبيشيال وان" بعد أن بات مورينيو أول مدرب في التاريخ يفوز بكل الألقاب الأوروبية الممكنة على المستوى القاري.

لذلك، فإن الموسم المقبل يملك تحديًا كبيرًا بالنسبة لمورينيو، البقاء في المستوى العالي، حتى لو لم ينافس بوضوح على الإسكوديتو، لكن تتبقى له مهمتان رئيستان هما إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والبلاء الجيد في الدوري الأوروبي، البطولة التي يطمح مورينيو لإضافتها لخزائنه في مسيرته مع الجيالوروسي.

4 صفقات رسمية إلى الآن، مع اثنتين يطمح لهما مورينيو، ولا يزال الميركاتو طويلًا!.

نيمانيا ماتيتش

فيما يتعلق بالسياق الزمني، فقد بدأ مورينيو بالتعاقد مع كل من نيمانيا ماتيتش وميل سفيلار.

ماتيتش الذي يعرف مورينيو قيمته جيدًا سيكون ضمانة اتزان في خط وسط الجيالوروسي وإن لم يكن مستطيعًا لتقديم نفس العطاء البدني بكل تأكيد، ولكنه من المؤكد سيكون إضافة قوية سواء داخل الملعب أو خارجه.

ماتيتش البالغ من العمر 33 عامًا سبق له العمل مع مورينيو في كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، لذلك فإن استعانة المدرب الإيطالي به تنطوي على كثير من المعرفة بإمكانيات الصربي وما يستطيع إضافته للذئاب العاصمية.

Mourinho and matic during today's training 👀 pic.twitter.com/UFvApNdTX6 — J (@MourinhoPics) July 11, 2022

ميل سفيلار

ميل سفيلار الحارس الصربي الواعد بعمر 22 عامًا يمثل إضافة جديدة لتشكيلة الجيالوروسي، الحارس الذي لعب مباراته الدولية الأولى مع الصرب في 2022، والذي مثل الفئات بنفيكا، يسعى لبداية قوية في الدوري الإيطالي.

تاريخ إعجاب مورينيو بسفيلار يعود إلى عام 2017 في المباراة التي جمعت بنفيكا ومانشستر يونايتد على أولد ترافورد والتي تألق فيها الحارس الصربي رغم تسجيل هدف في مرماه بحظ عاثر، وحينها تحدث عنه مورينيو بشكل خاص في المؤتمر الصحفي التالي للقاء.

حينها وصفه مورينيو بأنه "صاحب شخصية قوية" وقياسًا لعمره (18 عامًا وقتها) "فأن تقدم مباراة مثل تلك في أولد ترافورد شيء رائع".

سيشكل سفيلار تهديدًا واضحًا للبرتغالي المخضرم روي باتريسيو الذي يمتد عقده مع الجيالوروسي حتى عام 2024، وسيؤمن مستقبل روما على المدى الطويل وفقًا لما يخططه جوزيه مورينيو.

زكي سيليك

إضافة جديدة لخط دفاع روما تمثلت في زكي سيليك، الذي يعتبره مورينيو خيارًا جيدًا في مركز الظهير الأيمن.

لاعب ليل الفرنسي السابق والبالغ من العمر 55 عامًا سيضمن لروما وفق خطة مورينيو مزيدًا من الحماس والشباب والاستمرارية، القدرة البدنية الجيدة والالتزام التكتيكي والفعالية في الثلث الأخير من مرمى الخصم.

يطمح سيليك لاستدعاء إرث واحد من أفضل الأظهرة اليمنى في تاريخ روما والعالم، وهو البرازيلي كافو.

Right-back goals 🤩



New Giallorossi signing Zeki Çelik checks in at Roma 🟡🔴#UEL pic.twitter.com/m9gE2cCJ8L — UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 6, 2022

باولو ديبالا

الصفقة الأهم إلى الآن في الميركاتو الصيفي لروما وواحدة من بين الأهم في إيطاليا، انتقال باولو ديبالا إلى روما كان مخططًا من قبل وفق ما قاله اللاعب نفسه.

ديبالا قال إن سرعة روما وإجراءاته الجادة هي ما حسم الصفقة، نجم بقيمة وجودة ديبالا وتمرسه في الدوري الإيطالي سيعني الكثير لكتيبة مورينيو.

لكن الأسئلة تكثر بشكل طبيعي حول مدى قدرة ديبالا على قيادة آمال روما كاملة؟ الأرجنتيني عانى خلال فترته مع يوفنتوس من عدم كونه نجمًا أوحد في أوقات كثيرة، فترته مع باليرمو أكدت للجميع أنه يقدم أفضل ما لديه حين يشعر أنه النجم الأول للفريق.

في يوفنتوس سيجد زانيولو.. أبراهام.. وغيرهما من اللاعبين الجيدين، صحيح أن أيًا منهم لا يحظى بنجومية ديبالا على الصعيد العالمي، إلا أنهم نجوم نجحوا في قيادة روما لدوري المؤتمر الأوروبي.

الوضعية المثالية لديبالا هي أن ينصهر في فريق يتطلع للكثير تحت إمرة مدرب لا يعرف اليأس، حينها قد تخرج النسخة الأفضل مجددًا من اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

تصريحات ديبالا حول عدم طلبه الرقم 10 لأنه يحتاج إثبات استحقاقه لهذا الرقم الذي ارتداه الأسطورة فرانشيسكو توتي توحي بالجدية التي يدخل بها ديبالا تجربته المرتقبة في روما، بالذات وأن تألق ديبالا في النصف الأول من الموسم مع روما سيعني إمكانية أكبر للحاق بقائمة التانجو الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.

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أهداف ساخنة

يبدو روما على أعتاب التعاقد مع لاعبين خبيرين آخرين، الأول هو جورجينيو فينالدوم من باريس سان جيرمان، والثاني هو ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد.

الأول يملك واقعًا صعبًا في باريس سان جيرمان، فرغم أنه شارك في 38 مباراة مع العاصميين وسجل 3 أهداف، إلا أن الأولوية في خط الوسط دائمًا بشكل أساسي تعود للثلاثي إدريسا جانا جايي وماركو فيراتي ولياندرو باريديس، ولذلك يطمح فينالدوم لخطوة مهمة يزيد فيها عدد دقائق لعبه بعمر 31 عامًا.

خيار الشراء لن يكون متاحًا في الأغلب من باريس سان جيرمان، لذلك فالإعارة هي الأقرب.

بالنسبة لناتشو فإن وضعيته في ريال مدريد بعمر 32 عامًا لا تختلف كثيرًا عن السابق، ناتشو في معظم الوقت خيار جيد لمدربي ريال مدريد المتعاقبين، لم يحظ بمكانة أساسية ثابتة في معظم الأوقات، ولكن لا يحبذ المدربون الاستغناء عن لاعب مثله يعطي الخبرة والعمق والاستدامة والهدوء في غرفة الملابس.

لذلك فإن ناتشو على الرغم من رغبة مورينيو في تدعيم خط دفاعه به، يبدو صعبًا أن ينتقل إلى روما خصوصًا مغ إغلاق ريال مدريد باب الميركاتو الصيفي وصعوبة انتداب مدافع بديل حال رحيله.

على كل حال، يطمح مورينيو للترقي درجة أخرى في مستواه الكروي مع روما، البقاء في نقطة عالية، والمنافسة بقوة على مكان جيد في الإسكوديتو، التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم بعد القادم، وتحقيق لقب الدوري الأوروبي، هذه هي أحلام مورينيو التي يشحن بها صفقاته الآن بالتأكيد.. فهل يستطيع تحقيقها؟.