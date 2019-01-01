ديبالا: ميسي ورونالدو يحفزان بعضهما البعض وتعويضهما صعب

باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس يشيد بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس بزميله البرتغالي في الفريق كريستيانو رونالدو ومواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة وبما يقدماه لكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار صحفي لصحيفة "إل بايس" وأكد خلاله أن كلاهما يحفز بعضهما البعض وهذا هو سبب المستويات المذهلة لهما.

وقال ديبالا: "ميسي ورونالدو هادئان للغاية خارج الملعب لكن داخله يتحولان لوحشين كاسرين كما قال لويس سكولا - لاعب كرة سلة أرجنتيني - كلاهما يدخل الملعب مقتنعًا أنه الأفضل على الإطلاق لذلك هما الأفضل بالفعل".

وأضاف: "عندما وصل رونالدو ليوفنتوس جاء لي أصدقائي وقالوا لي لديك الأفضل في المنتخب والآن أيضًا في يوفنتوس، وأخبرتهم أنني أستطيع التعلم منهما، فنحن هنا نتحدث عن ظاهرتان في كرة القدم".

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وأكمل: "تسجيل ٤٠ هدفًا في الموسم ليس بالأمر السهل في كل مرة، الأمر جنوني بالنسبة لي لقد شاهدنا أعظم من لعبوا كرة القدم ينضمون لأفضل الفرق ولا يصلون لتلك الأرقام، كلاهما يحفز الآخر بشكل واضح ومثل تلك الأمور لن تتكرر قريبًا".

أنهى تصريحاته عن الثنائي: "لدي علاقة مميزة بكلاهما وأتحدث مع رونالدو بشكل مستمر حول يوفنتوس والمنتخبات وأمورًا أخرى ليس لها علاقة بكرة القدم، ومع ميسي علاقتنا أصبحت أقوى".

جدير بالذكر أن ديبالا كان قد شارك مع يوفنتوس في ١٥ مباراة هذا الموسم سجل خلالهم ست أهداف وصنع ثلاثة في كل البطولات.