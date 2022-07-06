ديبالا مرشح للانتقال إلى أتلتيكو .. وعقبة واحدة أمام الصفقة

الخيارات في مستقبل باولو ديبالا تتقلص في ظل عدم حسم فريقه الجديد حتى الآن.

لم يتوقع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق ألا يتم حسم مستقبله حتى هذه المرحلة من فترة الانتقالات الصيفية.

ديبالا رحل عن يوفنتوس باكيًا نهاية موسم 2021-22 بعد سنوات سنوات قضاها في تورينو.

وبعد أن كان يُنظر إلى ديبالا على أنه سيكون أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، واجه نهاية صعبة للغاية لفترته في يوفنتوس، بعد أن تراجعت حظوظه مع الفريق.

وبعد فشل مفاوضات التجديد بين ديبالا ويوفنتوس، تدخل نادي إنتر في محاولة للحصول على خدمات "لا جويا"، وكان من المفترض أن ينتقل إلى "النيراتزوري" في صفقة انتقال حر.

لكن صحيفة "La Repubblica" أكدت أن عدم خروج لاعبين حتى الآن من إنتر عطل انتقال ديبالا إلى ملعب "جوزيبي مياتزا"، مما يعني عدم وجود موارد مالية لتغطية صفقة التعاقد مع الأرجنتيني الدولي.

وكشف التقرير أن ديبالا بدأت تساوره الشكوك حول ما إذا كانت إنتر سيتحرك في النهاية للتعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أصبح واحدًا من الخيارات القليلة التي يرى فيها ديبالا وجهة مثالية له.

ويرى ديبالا أن الانتقال إلى أتلتيكو مدريد من الممكن أن يؤمن له مكانًا في قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وفي حين أن أتلتيكو مدريد قد يكون خيارًا جذابًا للأرجنتيني، إلا أن تحرك "الروخيبلانكوس" نحو اللاعب قد لا يكون منطقيًا، حيث يملك النادي بالفعل الثنائي ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان، وإضافة مهاجم ثالث يحصل على دخل مرتفع قد لا يكون مناسبًا بالنسبة للنادي.

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