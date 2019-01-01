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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ديبالا للطفل المصري: أتمنى مقابلتك يا بطل

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ديبالا يوجه رسالة إلى الطفل المصري الذي أنقذ 51 شخصًا في إيطاليا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وجّه باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى الطفل المصري رامي شحاتة بعد إنقاذ الأخير حافلة تقل 51 طالبًا.

شحاتة تواجد في الحافلة التي ضمت 51 طالبًا وتعرضت للاختطاف من جانب سائق إيطالي من أصول سنغالية بهدف إحراقها.

وأخفى المصري هاتفه قبل أن يتصل بوالده ويخبره بحادث الاختطاف مما تسبب في حضور رجال الشرطة وإنقاذ الموقف.

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ونشرت قناة Rai الإيطالية مقطعًا لديبالا يتحدث فيها إلى شحاتة بقوله: "أعلم ما قمت به وأتمنى أن تكون بخير وما حققته كان عظيمًا".

وتابع: "ما قمت به أمر لا يستطيع تحقيقه سوى الأبطال، أنت بطل وأود مقابلتك قريبًا".

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واختتم: "من دواعي سروري أن تتواجد في مباراة لنا قريبًا ونلتقي هناك. عناق كبير حتى أراك".

ديبالا يتواجد حاليًا في المغرب رفقة منتخب الأرجنتين استعدادًا لمباراة ودية مع أسود الأطلس.

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