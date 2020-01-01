ديبالا: دخلت مزاد من أجل ديل بييرو ووالتر صامويل ضربني كثيرًا

باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا وعلاقته بوالتر صامويل وكيف خسر مزاده من أجل أليساندرو ديل بييرو.

كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس عن تفاصيل الفترة الأخيرة له في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديبالا رفقة نجم يوفنتوس التاريخي أليساندرو ديل بييرو عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكان ديبالا قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا رفقة صديقته وبقى في الحجر الصحي آخر أسبوعين قبل أن تثبت التحاليل أنه لا يزال يحمله.

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وقال ديبالا: "بعدما تلقيت الخبر السيئ بقينا في المنزل وانتظرنا كل شيء لينتهي الأمر، تعرضنا لبعض الأعراض، لكنها كانت لفترة أقل لدى أوريانا".

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وأضاف: "تلك الأعراض منعتني من العديد من الأمور لكنني تمتعت بالهدوء لعدة أيام، مرت فترة دون أعراض، والآن أنا في انتظار النتائج".

وأردف عن والتر صامويل: "توقفت في فترة عن إحصاء عدد الأخطاء التي ارتكبها ضدي والمرات التي ضربني فيها، هذه الأيام لو كان يلعب كان ليطرد بعد ثاني خطأ".

وأكمل عن أليساندرو ديل بييرو: "في موسم 2010-2011 دخلت مزاد على أحد قمصانك عبر الانترنت واستخدمت حساب صديقتي حتى لا يتعرف علي أحدهم، وخسرت المزاد بفارق عشرة يوروهات وغضبت للغاية".

جدير بالذكر أن ديبالا كان من ضمن هؤلاء الذين مرضوا بفيروس كورونا مرتين حيث ظهرت عليه الأعراض من جديد بعد شفاؤه أول مرة.