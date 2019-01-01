ديبالا: لم أصدق توقيع يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو

تعرف على رد فعل ديبالا حينما علم بالتعاقد مع رونالدو

كشف باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، عن رد فعله بعد معرفته اقتراب كريستيانو رونالدو من التوقيع مع البيانكونيري الصيف الماضي.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو ليحصد بطولتي السوبر والدوري الإيطالي.

وقال ديبالا في حوار مع "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "حياة اللاعب دائمًا متقلبة، في يوم يصفونك بالأفضل واليوم التالي أنت الأسوأ وهذا يحدث لجميع اللاعبين حتى الأعظم في العالم مثل رونالدو ليونيل ميسي".

وتابع: "حينما عُرض عليّ ارتداء الرقم 10 في يوفنتوس فكرت في الأمر وكان من الصعب الرفض فهذا تشريف كبير وأيضًا مسؤولية عظيمة يجب أن أبرهن على أحقيتي به".

وحول توقيع يوفنتوس مع رونالدو الصيف الماضي، علّق: "لم أتوقع حدوث الأمر وكنت أرى أنّها مجرد شائعات للصحف، لقد كان أمرًا رائعًا وجوده معنا".

"بالنسبة له، الفوز وحده لم يكن كافيًا، النجاح كان يجب أن يتحقق بطريقة تجعله لا يُنسى، ويتحدث عنه الناس لسنوات. لقد كان يحب الفوز دومًا، كان لاعبًا ناجحًا، ومدربًا ناجحًا".



الراحل يوهان كرويف كان ليُكمل عامه الـ72 اليوم! 🙏 pic.twitter.com/Lj1ZRs3lnC — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "رونالدو رياضي عظيم ونتعلم منه الكثير كما أنّه شخص رائع ويجيد المزاح ويمتلك شخصية مذهلة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، بينما سجل ديبالا 5 أهداف فقط في الكالتشيو الموسم الحالي.