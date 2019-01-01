الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دياوارا: ارتداء قميص روما شرف لي

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Getty Images
أول تصريحات دياوارا بعد الانتقال إلى صفوف روما قادمًا من نابولي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أمادو دياوارا إنه لشرف كبير له أن يصبح لاعبًا في صفوف نادي روما بشكل رسمي بعد تقديمه اليوم للجماهير ووسائل الإعلام.

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وكان اللاعب قد انتقل إلى روما من نابولي في نفس الوقت الذي انتقل فيه المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب في صفوف ذئتب العاصمة الإيطالية، تحدث دياوارا عن أهمية هذه الخطوة في حياته الكروية.

وقال دياوارا: "لقد قطعت عطلتي حتى أتمكن من الانضمام مبكرًا إلى معسكر روما من أجل التعرف على زملائي في الفريق وكذلك المدرب"

وأضاف: "من المؤكد أن التواجد هناك سيساعدني على التأقلم سريعًا مع الفريق والتعرف أكثر على أجوائه ومتطلبات الجماهير"

وتابع: "إنه لشرف كبير لي أن أصبح اليوم لاعبًا في صفوف نادي روما، من الممكن اعتبار أن هذه الخطوة هي الأهم في حياتي حتى الآن"

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يذكر أن دياوارا كان قد شارك مع منتخب بلاده غينيا في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر في الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو.

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