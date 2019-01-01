ديانج: اللعب في الأهلي يوازي اللعب في البريميرليج!

المالي يعرف أبو تريكة وعصام الحضري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي الجديد سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء، مؤكداً أنه لم يتردد بشأن قبول هذا العرض.

وقال ديانج في تصريحاته لقناة النادي:"ستكون فرصة كبيرة لي أن ألعب في أكبر أندية القارة الإفريقية وأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب، أعتقد أن هذا سيطور أدائي".

وأضاف:"ستكون فرصة كبيرة لي إن أردت الاحتراف، سأحترف من خلال بوابة كبيرة للغاية. اللعب في النادي الأهلي يقارن باللعب في الدوري الإنجليزي أو الألماني أو أي من الدوريات الأوروبية الكبرى".

🎥 ديانج : تحياتي لجمهور الأهلي العظيم في كل مكان ... لم أتردد في قبول عرض الأهلي فهي فرصة ذهبية في مسيرتي الاحترافية، فالانضمام لصفوف أكبر الأندية الأفريقية بمثابة الحلم . 💪 🦅 pic.twitter.com/n0Z7kCp8y8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 19, 2019

وأوضح:"هذه الفرصة لا تأتي كثيراً في الحياة، ولذلك أردت استغلالها لثقتي في مدى تأثيرها على مسيرتي القادمة. الأهلي لا يقارن".

وتابع:"تابعت الكثير من نجوم الأهلي، مثل محمد أبو تريكة المعروف في كل قارة إفريقيا إلى جانب حارس المرمى الذي حقق كل الألقاب مع الأهلي وكان مشهوراً في إفريقيا مع منتخب مصر أيضاً (عصام الحضري)".

ديانج : عندما حضرت إلى ملعب التتش تمنيت أن أسير على درب الأساطير الكروية التي خرجت من هذا

الملعب مثلا الخطيب وأبوتريكة @Bibo @trikaofficial pic.twitter.com/MAhKmlNh2B — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 19, 2019

يذكر أن لاعب الوسط المدافع المالي -21 عاماً- قد انضم للنادي الأهلي قادماً من مولودية الجزائر.