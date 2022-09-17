"دياز مازال يُجامل الدوسري على حساب الهلال"

الهلال هزم الوحدة يوم أمس في دوري روشن السعودي

انتقد الناقد الرياضي خالد أبو غانم بقاء سالم الدوسري في الملعب حتى نهاية مباراة الهلال والوحدة يوم أمس في دوري روشن السعودي، واصفًا الأمر بأنه مجاملة غريبة من المدرب رامون دياز.

الجناح السعودي يتعرض لانتقادات كبيرة على المستويين الإعلامي والجماهيري لتراجع أدائه الواضح منذ انطلاق الموسم الجاري، وقد وصلت تلك الانتقادات للذروة بعد خروجه غاضبًا ومستاءً من تغييره خلال مواجهة الفتح في ثالث جولات دوري روشن السعودي.

الهلال نجح في تخطي الوحدة مساء أمس في الرياض بثلاثة أهداف دون رد ليُعزز نتائجه الممتازة في بداية الموسم الجاري، وقد أبقى المدرب دياز على الدوسري حتى نهاية اللقاء رغم أنه لم يُقدم المستوى المطلوب.

أبو غانم وخلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي رأى أن دياز كان ومازال يُجامل الدوسري على حساب الهلال، مشيرًا إلى أنه يظلم زميله موسى ماريجا بإخراجه دومًا من الملعب رغم تقديمه لأداء ممتاز منذ انطلاق الموسم.

إذ قال "استمرار سالم الدوسري في الملعب حتى النهاية ليس جيدًا في حق دياز، وقد اتضح عدم رضا موسى ماريجا لأنه للمباراة الثانية على التوالي يُقدم مستوى جيد ويخرج من الملعب بتغيير من المدرب".

وقد رد الحضور في حلقة الأمس على أبو غانم بأن ماريجا من طلب الخروج يوم أمس لتعرضه لإصابة، لكن الصحفي المخضرم أكد أن علامات عدم الرضا كان تملأ وجه اللاعب.

Shahid Shahid

وتابع "ماريجا يُقدم مستوى ممتاز ودوره واضح في الهلال هذا الموسم، وقد بدت علامات الغضب على وجهه عند خروجه، ربما كان غاضبًا من إصابته".

وأتم "أنا من الأشخاص المعجبين جدًا بدياز لكني دُهشت من إصراره على مجاملة سالم الدوسري على حساب الهلال".

يُشار إلى أن الفوز رفع رصيد الهلال إلى 12 نقطة تضعه في الصدارة بجانب الشباب وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يفقدا أي نقطة حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكن الليوث يتفوقون بفارق الأهداف.