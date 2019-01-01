دياز في طريقه إلى مدريد لحسم صفقة انضمامه للملكي

اللاعب الموهوب يعود إلى إسبانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن براهيم دياز، لاعب مانشستر سيتي، في طريقه إلى العاصمة الإسبانية لإتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وكانت عدة مصادر قد أفادت مساء السبت أن اللاعب أتم انتقاله إلى الفريق الملكي مقابل 15 مليون يورو بدلاً من الانتظار للصيف المقبل.

وينتهي عقد دياز مع سيتي في يونيو ويحق له التفاوض مع أي نادي بداية من يناير، وفضل النادي الملكي حسم الصفقة مبكراً. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/uVwZwOEUec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

مانشستر سيتي يضع شرطًا خاصًا بمانشستر يونايتد في عقد انتقال دياز لريال مدريد

ويصل دياز بحسب "آس" إلى مدريد مساء اليوم، الأحد، برفقة عائلته، وسيوقع العقود رسمياً غداً الإثنين ويتم تقديمه للإعلام.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيمضي عقداً لمدة ست سنوات ينتهي في 2025 وسيرتدي الرقم 21 مع ريال مدريد.

ولم يحظى دياز الموسم الجاري بمشاركات عدة مع سيتي، فلعب فقط أربع مباريات، ولكن سجل هدفين.