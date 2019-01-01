دياز: بيراميدز يعيش أفضل حالاته وسنقاتل على اللقب للنهاية

الزمالك هبط عن الصدارة كما هبط الأهلي على يد الأزرق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لبيراميدز، أنه رغم الأداء الجيد للاعبي الزمالك إلا أن تركيز فريقه حسم الفوز لصالحه، مشددًا على إصراره على المنافسة.

الكتيبة الزرقاء، حقق الفوز أمام الفارس الأبيض بهدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26. (طالع تقرير المباراة)

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة قوية بين فريقين كبيرين، استطعتنا أن نتحكم من البداية واستغلينا ركنية، ورغم إضاعة ضربة جزاء إلا أننا سيرنا المباراة لصالحنا، وأشكر اللاعبين على أنهم كانوا أصحاب المبادرة بالملعب".

وأضاف: نعيش أفضل حالاتنا بالفوز أمام الزمالك والأهلي، ونؤدي مباريات جيدة بنتائج رائعة، لكن من المؤكد أن هناك أخطاء سنعمل على تصحيحها".

بسؤاله عن تسديدة السوري عمر خربين ضربة الجزاء، التي احتسبت للفريق بطريقة استعراضية، علق: "خربين لاعب مهم في الفريق، ولديه مهارة وكفاءة عالية، ربما لم يوفق في تسجيل ضربة جزاء بسبب ذكاء جنش، وأنه لم ينخدع بحركة خربين، لكن لاعبنا أظهر روح عالية داخل الملعب، والأخطاء نتحملنا كمجموعة، ولا نحاسب لاعب على خطأ غير مقصود".

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وعن تأثر الزمالك بغياب نجمه التونسي فرجاني ساسي، أجاب: "الزمالك لديه مجموعة من النجوم الجيدين جدًا بخلاف فرجاني ساسي، لكننا اليوم ركزنا بشكل كبير، خاصة وأن معنوياتنا مرتفعة بعد الفوز على الأهلي".

واختتم: "فرصنا قائمة للفوز باللقب، تصدرنا وسنعمل على الفوز بالمباريات المتبقية، كي نحافظ على حظوظنا في المنافسة"، وسنقاتل على اللقب للنهاية".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 63 ليقفز على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 60 نقطة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.