دياز: الفوز على بتروجيت يحافظ على حظوظنا في المنافسة على الدوري

بيراميدز يواصل ملاحقة الأهلي والزمالك على صدارة الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز أن فوز فريقه لى حساب بتروجيت، يجعله يستمر في المنافسة، على صدارة الدوري المصري برفقة الزمالك والأهلي.

وحقق بيراميدز، فوزاً بهدفين دون رد على حساب بتروجيت، في الجولة الـ 27 من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس.

وقال دياز في تصريحات عقبت اللقاء: "كان من الصعب أن نحقق الفوز بعد أكثر من شهر راحة، لم نصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب، ولكننا سنعمل على زيادة مستوانا في الفترة القادمة".

وواصل: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين تستطيع تعويض غياب أي لاعب، هدفنا هو الفوز في المباريات القادمة من اجل الاستمرار في حظوظنا على لقب الدوري".

الجدير بالذكر ان بيراميدز وصل إلى النقطة الـ 51 في المركز الثالث من جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن الاهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.