دياز: محظوظون بالدوري السعودي وننتظر نهائي رائع بكأس الملك

أشاد الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الأسبق لناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين والحالي لبيراميدز المصري، بمستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الجاري، مؤكدًا أنه دفع العالم بأكمله لمتابعته.

جدول ترتيب الدوري حاليًا يتصدر النصر بـ64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني مع بقاء جولتين فقط على النهاية.

وقال دياز، خلال تصريحات نقلتها "بوابة العين": "الدوري السعودي الموسم الجاري مشتعل، والفوارق بين الفرق تكاد تكون تلاشت بسبب التعاقد مع لاعبين أجانب بشكل كبير جعل هناك تنافس بشكل قوي، فحقًا نحن محظوظون بمتابعة هذا الدوري".

مدرب التعاون: الاتحاد تاريخي وسنستغل نقاط الضعف للتتويج بالكأس

وأضاف: "حاليًا لا يمكننا التكهن بنتائج المباريات، الكل أصبح قويًا من لاعبين ومدربين، وهو ما جعل الجميع يتابعه في كافة أنحاء العالم".

الأرجنتيني تحدث أيضًا عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المنتظر، حيث استطرد: "مباريات نصف النهائي كانت نتائجها عكس التوقعات، وهذا خير دليل على قوة المنافسة في السعودية، وإن كان وصول الاتحاد والتعاون للنهائي لم يأتِ من فراغ، لذلك ننتظر نهائي جميل ورائع، لأن الفريقين يمتلكان لاعبين جيدين قادرين على تقديم مباراة كبيرة".

يذكر أن نهائي كأس الملك من المقرر أن يقام اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي بين العميد والسكري، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة.

🎤🎼🎶🔴



He’s our centre half, he’s our number 4

Watch him defend and we watch him score

He can pass the ball, calm as you like… He’s Virgil Van Dijk



مدافعنا، صاحب الرقم

شاهدوه يدافع، وشاهدوه يسجّل

سيمرّر الكرة، بالهدوء الذي تحبه

إنه ڤيرجل ڤان دايكpic.twitter.com/xSn8JUl3Sl