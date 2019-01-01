ديارا يعلن اعتزاله كرة القدم بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أعلن لاسانا ديارا، لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.
وينتهي عقد اللاعب البالغ 33 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، لكنه فسخ تعاقده لخروجه من حسابات الألماني توماس توخيل.
وكتب ديارا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" إعلانًا لاعتزاله كرة القدم بصورة نهائية وعدم اللعب لفريق آخر بعد سان جيرمان.
وقال لاعب ريال مدريد السابق: "حان الوقت لكي أعلن تعليق حذائي. لقد قدمت الكثير لكرة القدم وحققت العديد من الإنجازات وفخور بهذه الفترة في حياتي".
وتابع: "لا أقول إنني قدمت كل شيء بصورة مثالية ولكني كنت امتلك الرغبة وعشق اللعبة لتقديم كل ما أستطيع في كل فريق لعبت لصالحه".
Le moment est venu de « raccrocher les crampons » comme on dit . Pour le football , j’ai beaucoup donné . Grâce au football , j’ai énormément reçu . Le sport de haut niveau est une véritable école de courage , de persévérance et de respect . Il ne s’agit pas de faire l’unanimité mais d’honorer , en professionnel , avec volontarisme et loyauté la confiance que l’on vous accorde . Je ne dis pas que j’ai tout fait parfaitement mais je l’ai fait avec coeur , passion et bienveillance . Merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont encouragé tout au long de ma carrière sportive . Une pensée pour les clubs , entraîneurs , éducateurs et coéquipiers qui ont fait partie de mon quotidien pendant toutes ces années . Je n’oublie pas ma première sélection avec la France en 2007 . Porter le maillot de la sélection nationale est le rêve de tous les footballeurs . Je tourne donc la page mais je n’oublie rien . Je vais continuer à œuvrer avec enthousiasme , détermination et sincérité dans mes nouveaux projets . Amitiés LASS
واختتم اللاعب رسالته بشكر كل من لعب معه في الفرق المختلفة أو بالمنتخب الفرنسي متمنيًا بداية صفحة جديدة ناجحة في حياته.
وأنضم لاعب بورتمسوث وريال مدريد الأسبق إلى صفوف الفريق الباريسي يناير 2018.
وشارك ديارا في 3 مباريات الموسم الجاري مع باريس، وفي 13 مباراة إجمالية مع الفريق.
ولم يظهر ديارا في أي مباراة بقميص فريقه، منذ الفوز على إميان بخماسية نظيفة في العشرين من أكتوبر.
وسبق لديارا أن لعب لصفوف مارسيليا وأرسنال ولوكومتيف موسكو والجزيرة الإماراتي.