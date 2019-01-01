ديارا يعلن اعتزاله كرة القدم بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان

الفرنسي فسخ تعاقد مع باريس سان جيرمان فقرر الاعتزال

أعلن لاسانا ديارا، لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 33 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، لكنه فسخ تعاقده لخروجه من حسابات الألماني توماس توخيل.

وكتب ديارا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" إعلانًا لاعتزاله كرة القدم بصورة نهائية وعدم اللعب لفريق آخر بعد سان جيرمان.

وقال لاعب ريال مدريد السابق: "حان الوقت لكي أعلن تعليق حذائي. لقد قدمت الكثير لكرة القدم وحققت العديد من الإنجازات وفخور بهذه الفترة في حياتي".

وتابع: "لا أقول إنني قدمت كل شيء بصورة مثالية ولكني كنت امتلك الرغبة وعشق اللعبة لتقديم كل ما أستطيع في كل فريق لعبت لصالحه".

واختتم اللاعب رسالته بشكر كل من لعب معه في الفرق المختلفة أو بالمنتخب الفرنسي متمنيًا بداية صفحة جديدة ناجحة في حياته.

وأنضم لاعب بورتمسوث وريال مدريد الأسبق إلى صفوف الفريق الباريسي يناير 2018.

وشارك ديارا في 3 مباريات الموسم الجاري مع باريس، وفي 13 مباراة إجمالية مع الفريق.

ولم يظهر ديارا في أي مباراة بقميص فريقه، منذ الفوز على إميان بخماسية نظيفة في العشرين من أكتوبر.

وسبق لديارا أن لعب لصفوف مارسيليا وأرسنال ولوكومتيف موسكو والجزيرة الإماراتي.