دون عرقلة.. إصابة غريبة لكينجسلي كومان!

معاناة كومان تتواصل مع الإصابات

تعرض كينجسلي كومان الجناح الدولي الفرنسي لبايرن ميونخ الألماني إلى إصابة غريبة خلال المباراة التي تجمع بين الفريق البافاري وتوتنهام.

ويحل وصيف دوري أبطال أوروبا ضيفًا على بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أقل من نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول، وبعد افتتاحه للتسجيل وإحراز هدف فريقه الأول بطريقة مميزة، خرج كينجسلي كومان مصابًا.

وتعرض الجناح الفرنسي لإصابة غريبة حيث تعرقل دون أن يلمسه أحد، ثم سقط على الأرض بطريقة بدت كوميدية في البداية ولكن على ما يبدو فإنها ستكون مأساوية.

وأصيب كومان في لقطة ركض فيها بسرعة نحو الكرة، قبل أن يبدي جسده ردة فعل مفاجئة وكأنه تعرض للصعق بالكهرباء، ثم سقط على أرضية الملعب.

وخرج كومان مستندًا على أفراد الجهاز الطبي، حيث لم يستطع السير على قدميه دون مساعدة، ليستبدل بالمهاجم الألماني توماس مولر.

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يذكر أن كينجسلي كومان قد عانى من العديد من الإصابات خلال مسيرته مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة في السنوات الماضية.