دون الدخول في مفاوضات شاقة .. ليفربول يحسم صفقته الثانية عمليًا

النادي الإنجليزي أنهى كل شيء

اختار ليفربول الطريق السهل لحسم صفقته الثانية في سوق الانتقالات الصيفي الذي فتح أبوابه اليوم في أوروبا، حيث فضل دفع الشرط الجزائي في عقد المجري دومينيك سوبوسلاي مع ناديه لايبزيج الألماني.

النادي الإنجليزي كان قد تعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، وقد أفاد خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أنه نجح في إنهاء صفقة سوبوسلاي عمليًا لصالحه بالتوصل لاتفاق كامل مع اللاعب حول البنود الشخصية.

وأكد رومانو أن ليفربول سيدفع الشرط الجزائي في قيمة عقد اللاعب والمقدر بـ70 مليون يورو لضمه رسميًا دون الدخول في مفاوضات مع النادي الألماني حول قيمة الانتقال، مشيرًا إلى أن سوبوسلاي سيجري الفحوصات الطبية المعتادة خلال الأيام القليلة القادمة.

صاحب الـ22 عامًا لعب 46 مباراة مع لايبزيج في جميع بطولات الموسم الماضي بصم خلالها على 23 هدفًا، إذ سجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

لايبزيج كان قد أعلن أمس الجمعة رسميًا تعاقده مع فابيو كارفاليو جناح ليفربول بالإعارة لموسم واحد.