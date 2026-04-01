دوني فان دي بيك يشارك أخبارًا رائعة مع أياكس: «أنا لست بعيدًا عن ذلك»

بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر عن ملاعب كرة القدم، يقترب دوني فان دي بيك من العودة. وفي حلقة "14 دقيقة مع"التي أعدتها ناديه السابق أياكس، أكد أنه يشعر بـ"لياقة بدنية ممتازة". "آمل أن أنضم إلى الفريق خلال بضعة أسابيع."

في 23 سبتمبر من العام الماضي، تعرض فان دي بيك لإصابة مروعة. خلال المباراة خارج أرضه أمام أتلتيك كلوب، تعرض لاعب خط وسط جيرونا لتمزق في وتر العرقوب. صرخ فان دي بيك من الألم واضطر إلى الخضوع لعلاج تأهيلي استمر لعدة أشهر. والآن يقترب أخيرًا من العودة.

"أنا بخير"، يبدأ فان دي بيك، الذي سيبلغ 29 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر. "أنا بالطبع في طريقي للعودة إلى الملعب، لكن الأمور تسير بشكل رائع حقًا. أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة. أنا متحمس جدًا للعودة."

"أنا الآن أعمل بكامل طاقتي مع أخصائي العلاج الطبيعي وأتدرب على الملعب. آمل أن أنضم إلى الفريق في غضون بضعة أسابيع، لذا فإن الأمور تبدو جيدة. المشي على الملعب هو أفضل شيء على الإطلاق. في مرحلة ما، ستمل من صالة الألعاب الرياضية."

"كلاعب كرة قدم، تريد أن تلعب بالكرة على الملعب. أنا الآن في تلك المرحلة. في النهاية، تبدأ في الشعور بالإيجابية أكثر فأكثر، وتشعر حقًا بالحماس للعودة إلى لعب كرة القدم. لا أستطيع الانتظار للانضمام إلى الفريق، فأنا لست بعيدًا عن ذلك."

لم تكن الإصابة وعواقبها وفترات إعادة التأهيل التي استمرت لأشهر سهلة على فان دي بيك. "كان الأمر صعبًا للغاية بالطبع"، كما يعترف. "خاصة في الأشهر القليلة الأولى. عندما يحدث شيء كهذا، يكون الأمر مزعجًا وصعبًا للغاية."

"لأنها عملية طويلة جدًا، وبالطبع لا أحد يرغب في خوضها. لحسن الحظ، تمكنت الآن من إنهاء هذه المرحلة، وسأتمكن بعد بضعة أسابيع من الانضمام إلى الفريق مرة أخرى ومساعدتهم. هذا هو أجمل شيء: التدريب بالكرة وخوض المباريات."

"لقد عملت بجد. كنا نتدرب كل يوم، بما في ذلك في صالة الألعاب الرياضية. بالطبع لم أستطع فعل الكثير على الملعب، وما زلت أقوم ببعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية، لكن تركيزي الآن منصب على الملعب مرة أخرى. نحن في المرحلة النهائية. لم يتبق سوى القليل، لكن الأمور تسير على ما يرام"، قال فان دي بيك.