إقالة أم استقالة .. دونيس بين دور ضحية الفرصة والبطل المستسلم لمصيره

من يدرب السعودية في كأس آسيا؟ لو كانت البطولة ستقام في موعدها بعد بضعة أسابيع من الآن، لكانت الإجابة أكيدة وهي المدرب الحالي جيورجوس دونيس، ولكن بعد تأجيلها لنهاية العام المقبل، أصبح مصير المدرب اليوناني مفتوحًا.

الحديث لا يتوقف في الإعلام السعودي عن مصير دونيس رغم البيان الرسمي الذي أكد استمرار المدرب في منصبه، وعدم صحة التقارير بخصوص إقالة وشيكة كما ذكر بعض الإعلاميين، ليكون اليوناني على رأس الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية ثم أوزباكستان في التوقف الدولي الحالي.

ولكن الجدل بخصوص مستقبل دونيس مستمر، والسبب هو موعد نهاية عقده في أبريل المقبل، وعدم وجود أي مؤشرات بخصوص تمديده واستمراره كمدرب للفريق في كأس آسيا، ما يفتح باب التكهنات حول خطط الاتحاد السعودي.

جاء تأجيل أمم آسيا ليفتح الباب لفكرة التغيير، الأنباء الأولية كانت أن السعودية قد اتفقت مع روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال وبلجيكا السابق، لقيادة الفريق، ولكن الفوز في كأس الخليج باللقب وتقديم عروض مقنعة تحت إدارة دونيس تجعل فكرة تغيير الجهاز الفني مثيرة للجدل، ليأتي تأجيل الحدث الأكبر الآسيوي ويعطي متنفسًا لتطبيقها وجعل النقاش منطقيًا.

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فكرة إقالة جهاز فني حقق بطولة ونجح في بناء مجموعة متماسكة بعد فترة من العروض السلبية مع سابقه لا تكون أبدًا مستساغة، تحدث كما شئت عن المستوى الفني وخططه، ولكن أن تهدف مشروعًا يمشي في الطريق الصحيح ليست بالخطوة الأمثل، وكرة القدم حافلة بالأمثلة.

الآن يأتي إغراء وجود مساحة كافية للتغيير، قرابة العام قد تمنحها لمدرب جديد لبناء مشروع بحلول كأس آسيا قد يكون جاهزًا، ولكن السؤال، هل مارتينيز يستحق تلك التضحية؟ الإسباني لم يقنع مع البرتغال، وفشل في استغلال جيل ذهبي لبلجيكا قبلها لتحقيق الألقاب، وبقية المرشحين المطروحين لا يوجد فيهم اسمًا جذابًا يجعل فكرة رحيل دونيس تستحق العناء، وخصوصًا كارلوس كيروش.

وماذا عن دونيس نفسه؟ صمت مدرب الخليج السابق لم يسهل مهمة الوصول للحقيقة حول مستقبله، هل هو يعلم أمرًا وآثر الصمت وعدم التعليق حتى اتضاح الصورة، أم ينتظر لما بعد مباراتي كوريا وأوزباكستان لإيضاح موقفه، خصوصًا أن البعض طرح سيناريو استقالة اليوناني بنفسه لرفع الحرج عن اتحاد الكرة.

ساعات ويعود "الأخضر" للملاعب بعد فرحة كأس الخليج، والجمهور بالتأكيد يريد استمرار تلك اللحظات السعيدة، ولذا أفضل تعليق على مسألة دونيس والجهاز الفني للمنتخب السعودي هو ما قاله "عادل البطي" مع "العربية": "ابحث عن المدرب الأنسب وليس الأفضل .. دونيس يجب أن يستمر مدربًا".