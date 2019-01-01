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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دوناروما يعتذر عن الخطأ القاتل وخسارة ميلان

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Getty Images
هدف بسبب الحارس الشاب في الدقيقة الأولى
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قدم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، اعتذاره لزملائه وجماهير فريقه بعد الخطأ الذي أسفر عن هدف سامبدوريا وخسارة الروسونيري.

وتلقى ميلان هدفاً في الدقيقة الأولى من المباراة التي أُقيمت مساء السبت بعد تمريرة خاطئة من دوناروما إلى مهاجم سامبدوريا جريجوري ديفريل.

وقال جيجيو مع "دازون": "أريد أن أشكر زملائي على المساندة، حتى بعد نهاية المباراة، أتفهم أنني أخطأت وأنا متضايق للجميع".

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وأضاف: "عندما تلعب كرات قصيرة هناك إمكانية للخطأ، ولكني حزين بسبب الأمر وإفسادي له، الآن التركيز على أودينيزي".

وواصل الحارس الشاب: "العام الماضي مريت بفترة صعبة وتحطيتها والآن سأفعل المثل، يجب أن أرفع رأسي واستمر، علينا العودة بعد ثلاثة أيام".

وختم: "سعيد بمقابلة كوالياريلا مجدداً، هو صديق رائع وأعرفه من المنتخب ورأيته للتو، أريد تهنئته".

وتجمد رصيد ميلان بعد الخسارة عند 51 نقطة بالمرتبة الرابعة، ويستضيف أودينيزي الثلاثاء المقبل بالدوري الإيطالي.

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