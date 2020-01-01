دوناروما يؤكد الولاء لميلان رغم شائعات ريال مدريد

جيجيو مستمر في ميلانو

أكد حارس ونجم ميلان الشاب جيانلويجي دوناروما ولائه لناديه رغم الشائعات التي ربطته بالرحيل والانتقال لأحد الأندية المهتمة بخدماته مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

عقد دوناروما مع الروسونيري ينتهي في 2021، وألمح مينو رايولا، وكيله، لإمكانية عدم تجديده وانتقاله لنادي جديد الصيف المقبل.

وقال اللاعب في حوار مع الموقع الرسمي للنادي: "ألوان الروسونيري تعني الكثير لي، نشأتي كلها هنا، أنا دائماً ما كنت مشجعاً لميلان وأريد تقديم الأفضل لهذا النادي".

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وأضاف: "الهدف الأول الأول لي هو ذلك الخاص بالنادي وأن نستعد للموسم المقبل، أما الهدف الشخصي هو إعطاء الأفضل واستقبال أقل عدد من الأهداف".

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وعن أصعب من واجه من لاعبين: "قابلت عديد المهاجمين العظماء، ولكن أخشى رونالدو أكثر من أي لاعب آخر".

وحتى الآن لم يتضح موقف الدوري الإيطالي من الاستكمال فيما يخص الموسم الجاري بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وتعطل كل المسابقات الرياضية.

وبعد 26 جولة، يحتل ميلان المركز السابع، وتغيب دوناروما عن الجولة الأخيرة والخسارة من جنوى بداعي الإصابة.