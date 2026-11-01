"اجتمعت معه ودومفريس وأخبرته بهذا الأمر" .. مورينيو يشرح موقف أرنولد المعقد في مدريد

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نفى جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، المزاعم التي تشير إلى احتمال رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد عن النادي بسبب قلة دقائق اللعب. وأصر المدرب البرتغالي على أن اللاعب الدولي الإنجليزي لا يزال جزءاً أساسياً من تشكيلته رغم المنافسة الشرسة على المراكز.

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مورينيو ينفي تكهنات الانتقال

قلّل مورينيو من شأن الشائعات التي تشير إلى أن ألكسندر-أرنولد قد يسعى للانتقال بعيدًا عن سانتياجو برنابيو. فقد عانى المدافع الإنجليزي من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة، ما أثار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل.

اختار مورينيو مؤخرًا الدفع بلاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في المركز الدفاعي على الجهة اليمنى. وأدى هذا التغيير التكتيكي إلى تراجع ترتيب كل من ألكسندر-أرنولد وزميله الظهير دنزل دومفريس. ومع ذلك، يصرّ المدرب البرتغالي على أن الوضع تحت السيطرة التامة. ويظل واثقًا من أن أيًّا من اللاعبين لن يطلب الرحيل عن العاصمة الإسبانية.

قرارات تكتيكية تتقدم على المشاعر الفردية

كان قرار إبعاد ظهيرين معروفين لصالح فالفيردي قرارًا صعبًا على مورينيو. واعترف المدرب علنًا بإحباطه من اضطراره لاستبعاد لاعبين موهوبين من تشكيلته الأساسية.

وأوضح مورينيو للصحافة: «في البداية، يؤلمني ذلك. لا أحب أن أمنح اللاعبين مشاعر سيئة، بل أفضّل أن يشعروا بالارتياح. عندما تبني فريقًا بلاعبَين لكل مركز وينتهي بك الأمر بإشراك لاعب ثالث، فهذا ليس أمرًا أقدّره.

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وأكمل: "ولكن هناك أمور أهم من هذه المشاعر، أمور تهمّ الفريق أكثر في لحظة معينة. شعرت بأننا بحاجة إلى تغيير خط وسطنا وإشراك فيدي في ذلك المركز. كان قرارًا اتُّخذ لمصلحة الفريق، وليس على أساس لاعبين بعينهم».

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اللاعبون يتقبّلون قرار المدرب

رغم خيبة الأمل الواضحة جرّاء فقدان مكان في التشكيلة الأساسية، تعامل كل من ألكسندر-أرنولد ودمفريس بمهنية. وكشف مورينيو أنه أجرى محادثات واضحة مع الثنائي لشرح منطقه التكتيكي.

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وأضاف: «تقبّل ترينت ودمفريس تفسيراتي بشكل جيد. فقد أدركا أن هذا الخيار اتُّخذ لمصلحة المجموعة ولم يكن موجَّهًا ضد أحد. أمام برشلونة، فرضت الظروف أن يلعب دمفريس، كما حصل ترينت أيضًا على بعض الدقائق».

فالفيردي سيُمنح الراحة في المباراة المقبلة

يعني ازدحام جدول المباريات أن التدوير أمر لا مفر منه بالنسبة لريال مدريد، وستتاح الفرص قريبًا. وأكد مورينيو أن فالفيردي سيخرج من التشكيلة الأساسية في مباراتهم المقبلة أمام راسينج سانتاندر، ما يفتح الباب أمام ألكسندر-أرنولد أو دمفريس للظهور.

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وقال المدرب: «غدًا، لن يبدأ فالفيردي أساسيًا. سيكون أحد اللاعبَين الآخرَين».