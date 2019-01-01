دومبيا: نسعى للفوز على الدحيل رغم قوة المنافس

مهاجم العين واثق من قدرة فريقه على الفوز على الدحيل في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال حامد دومبيا لاعب فريق العين الإماراتي إن فريقه يدخل مواجهة فريق الدحيل القطري برغبة الفوز حتى لو كانت المباراة مقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث اللاعب الفرنسي عشية المباراة التي ستقام في دوري أبطال آسيا: "نركز على كيفية الظفر بالنقاط الثلاث، ونأمل تقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار".

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كما أضاف لاعب فريق العين: "نحتاج للعب بطريقة مختلفة عن التي نلعب بها في الدوري، العين فريق كبير وبه عناصر مميزة وقادرة على الفوز، ولكن الفريق المنافس ليس سهلًا ويضم لاعبين على أعلى مستوى أيضًا".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الاتحاد المباراة التي ستقام في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

يذكر أن العين الإماراتي هو وصيف آخر نسخة أقيمت من كأس العالم للأندية.