دولي أمريكي .. مدافع فولفسبورج يوافق على الانضمام للنصر

صفقة جديدة تحت قيادة رودي جارسيا

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع جون بروكس مدافع نادي فولفسبورج الألماني السابق.

النصر أبرم العديد من التعاقدات الهامة هذا الصيف، كان أبرزها بالتأكيد رودي جارسيا مدرب روما وليون السابق لقيادة الفريق للموسم الجديد.

وحسبما أكدت شبكة "essexlive" فإن الصفقة القادم للنصر ستكون بضم المدافع الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج.

وأوضحت أن اللاعب سيوقع على عقد ينتهي في يناير 2025، بعد موافقته على فكرة العمل مع جارسيا بتجربته الجديدة في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يصل اللاعب، غدًا، الجمعة، للمملكة العربية السعودية، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع بشكل رسمي مع النصر.

وقضى صاحب الـ29 سنة مسيرته كلها في الدوري الألماني، حيث لعب مع مختلف المراحل السنية في هيرتا برلين قبل الانتقال إلى فولفسبورج في 2017 مقابل 17 مليون يورو.

وبعد نهاية عقده مع الفريق الألماني هذا الصيف، تقرر رحيل اللاعب عن الدوري الألماني وخوضه تجربة فريدة من نوعها خارج أوروبا.

ويمتلك بروكس 45 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي، ولكنه غاب عن الصورة بشكل كامل طوال الفترة الماضية، حيث كان الظهور الدولي الأخير له في سبتمبر 2021.

يذكر أن النصر تعاقد مع كل من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بالإضافة للمدافع جيسلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي حتى الآن.