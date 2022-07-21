دولي إسباني .. برشلونة يعود لهدفه السابق لو فشلت صفقة كوندي

سعره تضاعف منذ المحاولة الأولى لضمه

يظل البحث مستمرًا داخل نادي برشلونة الإسباني، عن مدافع جديد من الطراز العالي لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

جول كوندي يعتبر هو الهدف الأبرز للرئيس جوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز، لكن الصفقة تبدو معقدة بسبب تدخل تشيلسي.

ولذلك قرر النادي وضع خطة بديلة، تتمثل في أحد الأسماء التي سبق أن حاول برشلونة التعاقد معها في الماضي مقابل 25 مليون يورو فقط.

من هو بديل كوندي؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المدافع الفرنسي يظل أولوية في تعزيز مركز قلب الدفاع، ولكن لو لم يتم ضم مدافع إشبيلية سيتوجه برشلونة لباو توريس مدافع فياريال.

وأشارت إلى أن النادي يتابع اللاعب منذ أن كان عمره 17 سنة بفرق الشباب في فياريال، وكان على وشك ضمه في 2018 مقابل 25 مليون يورو فقط، لكن الصفقة فشلت بسبب بعض التغييرات الفنية والإدارية في برشلونة.

Lots of excitement at the Barça Store to get the Lewandowski jersey pic.twitter.com/FKX3iZ6Q3o — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 21, 2022

ولكن الآن وبعد الخبرة الطويلة التي يتمتع بها الدولي الإسباني صاحب الـ25 سنة أصبح من أقرب المرشحين لقيادة دفاع الفريق الكتالوني الموسم القادم.

ويتمتع توريس بالعديد من الصفات التي تثير إعجاب تشافي، مثل سرعة حركته وقدرته على المشاركة في عملية بناء الهجمة والتمرير الدقيق والسريع.

كم سيدفع برشلونة من أجل توريس؟

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يدرك السعر المكلف لتوريس في الوقت الحالي، حيث من غير المتوقع أن يوافق فياريال على بيعه بأقل من 50 إلى 60 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يزيد سعر اللاعب عن مبلغ 50 مليون يورو، لأن توتنهام قام بعرض نفس المبلغ العام الماضي ولكن تم رفضه.

وبالنسبة لإدارة فياريال فهي جعلت الأمور واضحة، بأنها لن تقف في طريق توريس لو أراد الرحيل عن النادي، ولكن بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب للتخلي عنه.