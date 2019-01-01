دوكوري يفتح الباب أمام الانضمام إلى باريس سان جيرمان

عبدولاي دوكوري نجم واتفورد يؤكد استعداده للمفاوضات مع أي فريق آخر ويعطي الضوء الأخضر لباريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال عبدولاي دوكوري نجم نادي واتفورد أنه مستعد لسماع جميع العروض التي ستوجه إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دوكوري قد قدم موسمًا رائعًا رفقة واتفورد أصبح على إثره أحد المطلوبين بقوة من عدد من الأندية في سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، قال عبدولاي دوكوري إنه مستعد لسماع جميع العروض دون تفضيل أحدهم على الآخر بشكل مبدأي أو قبل سماع البقية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "أنا أنتظر، ليس لدي أي داعٍ للتعجل في قراري، حتى وإن كانت هناك عدد من العروض المغرية التي قد تدفع بي للموافقة فورًا"

وتابع: "باريس سان جيرمان فريق كبير وبالطبع أتمنى الذهاب إلى هناك، ولكن كما قلت أفضل أن أكون صبورًا في هذا الوقت بالتحديد"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد قدم عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع عبدولاي دوكوري مقابل حوالي 45 مليون يورو.