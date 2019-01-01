دوري نجوم قطر - قمة السد والدحيل وصراع الأمتار الأخيرة

السد والدخيل مواجهة من العيار الثقيل في دوري نجوم قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تشتعل الساحرة المستديرة في الوطن العربي، خلال الـ48 ساعة القادمة خاصًة مع وجود 3 ديربيات من أقوى المباريات في الشرق الأوسط.

الأهلي والزمالك في مصر، النصر والهلال في السعودية، الدحيل والسد في قطر، 3 قمم نارية بين المتصدر والوصيف في بطولة الدوري في بلدهم.

صراع قوي على المركز الأول، في وقت حاسس للغاية في مشوار البطولة الأهم محليًا في كل بلد، فسوف نرصد خلال التقرير التالي أهم تفاصيل قمة الدوري القطري بين الدحيل والسد المقرر لها غدًا السبت.

صدارة السد

السد يتصدر ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 50 نقطة بعد مرور 19 مباراة حيث حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

أحرز السد خلال الـ19 مباراة بالدوري القطري 85 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا فقط، حيث يتصدر هدافه الجزائري بغداد بو نجاح ترتيب هدافي البطولة برصيد 35 هدفًا.

مواجهات السد المتبقية

ويتبقى للسد 5 مباريات يبدأها بالدحيل والأهلي وأم صلال والمباراتين المتأجلتين الأولى أمام الدحيل من الدور الأول والخور أيضًا.

وصافة الدحيل

على الجانب الأخر يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 لقاء حيث حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

أحرز لاعبيه خلال الـ19 في البطولة المحلية 47 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا فقط، ويتصدر يوسف العربي قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 23 هدفًا، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب البطولة بشكل عام خلف بونجاح الذي يفرق بـ12 هدفًا.

مباريات الدحيل المتبقية

ويتبقى للدحيل 5 مباريات يبدأها بالسد ثم الخريطيات والعربي، وهناك مباراتين مؤجلتين من الدور الأول أمام السيلية والسد.

الفائز إلى أين؟

وبذلك، الفائز في هذه المباراة سيكون انتزع 3 نقاط غالية للغتية خاصًة وأن هناك مباراة أخرى في هذا الموسم بينهما، حيث في حالة فوز السد سيبتعد عن الدحيل بـ7 نقاط ليؤمن صدراته قبل المواجهة الثانية بينهما، وفي حالة انتصار الدحيل فسيعيد نفسه للمنافسة وسيعمل على الفوز باللقاء الثاني للصعود إلى القمة.