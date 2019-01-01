تسهيلات هائلة للجماهير في الملاعب السعودية

الهيئة العامة للرياضة تُعلن عن تطورات كثيرة في الملاعب خاصة بالجماهير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن تسهيلات هائلة في الملاعب لتشجيع الجماهير على حضور المباريات خلال الموسم القادم.

ويُقام حاليًا حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي وقد أعلن استمرار تسميته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأعلن خلال الحفل عن تطوير 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي وجاري العمل على تطوير 51 نقطة أخرى، ويشمل التطوير الجديد التصميم الداخلي والخارجي لنقاط البيع وتطوير التشغيل وتسريع عمليات البيع وتوحيب الهوية الخاصة بالعاملين تحت شعار الملاعب السعودية وأخيرًا استحداث نظام إلكتروني لاستقبال الطلبات بدلًا من الانتظار.

وقد تم كذلك تطوير 284 بوابة إلكترونية في الملاعب السعودية لتسهيل الدخول والخروج، بواقع 92 في ملعب الملك عبد الله في جدة و88 في استاد الملك فهد بالرياض، و40 في ملعب مدينة الملعب عبد الله في القصيم، و32 في استاد الأمير عبد الله بن جلوي بالإحساء ومثلهم في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأعلنت الهيئة كذلك عن تطوير 10 ملاعب لتكون بمستوى الحدث في استضافتها لمنافسات الدوري السعودي موسم 2019-2020، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.