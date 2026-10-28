"نجاح دوري روشن يشبه الرقص" .. سيرجيو كونسيساو: اللاعب السعودي قادر على الاحتراف الأوروبي ولكن!

لا يزال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو يحاول تصحيح الصورة بعد تصريحاته الجدلية التي أطلقها ضد اللاعب السعودي، وأكد بعدها أنها فُهمت بشكل خاطئ.

المدير الفني السابق للاتحاد ظهر هذه المرة عبر "كورة بريك"، مؤكدًا أنه لا يزال هو وأسرته يعيشون في مدينة جدة، حيث يدرس نجله في إحدى مدارسها، نافيًا بشكل قاطع محاولته الإساءة للبلد في يوم ما.

ما القصة؟

قبل أسبوع تقريبًا، ظهر كونسيساو في بودكاست، مؤكدًا صعوبة التأقلم على الحياة في المملكة السعودية، منتقدًا انضباط اللاعبين المحليين.

وأوضح البرتغالي أن اللاعب السعودي يتأخر عن حضور المران، بسبب صلاة الفجر، بجانب اعتذراه عن حصص أخرى بداعي مرض أحد أفراد عائلته، وما شابه من أعذار.

المباريات التالية أبها دوري روشن السعودي 08:30 الاتحاد شاهد

تلك التصريحات تسببت في غضب جم تجاه كونسيساو في الوسط الرياضي السعودي، حتى أصدر بيانًا بعدها معتذرًا، مشددًا على أنه تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.

كونسيساو يجدد نفي الإساءة للسعودية

يوم الأربعاء، ظهر البرتغالي في "كورة بريك"، متحدثًا عن الأزمة نفسها: "قبل وقت قصير، أجريت مقابلة؛ أثارت كلماتي فيها جدلًا كبيرًا، رغم أنها اقتطعت تمامًا من سياقها، ليس بشكل مختلف تمامًا، لكنه كان مختلفًا عما كنت أريد إيصاله فعلًا. ما أردت قوله هو أنني اضطررت للتكيف وأن أكون مختلفًا في السعودية، لأنه ثقافيًا بلد مختلف عما اعتدت عليه في أوروبا، وكان هذا هو المقصد، لكن مقابلتي أخذت بُعدًا آخر".

وأضاف: "أود التأكيد على أنني لا يمكن أن أسيء إلى من احتضنني ومن هو جزء من حياتي ومسيرتي والذين حاولوا معي تحقيق شيء في نادٍ عريق وكبير جدًا".









كيف يتطور الدوري السعودي؟

في هذا الشأن، علق المدرب البرتغالي: "كما نقول في الرقص، لترقص جيدًا .. تحتاج إلى شريك، إذا رقص واحد فقط جيدًا والآخر لا، فلن تنجح الرقصة. أي يجب أن يكون لديهم الوعي؛ وهنا أتحدث عن الدوري السعودي، حيث تعاقد مع أسماء كبيرة في كرة القدم ومدربين مرموقين وفائزين بأشياء في مسيرتهم ولديهم مسار مثير للاهتمام، وإداريين أثبتوا كفاءتهم، وأجهزة عالية المستوى كما كان لدى الاتحاد.

"نحن عندما نذهب إلى السعودية نريد تقديم رؤيتنا لكرة القدم الاحترافية عالية المستوى، يجب أن يكون هناك قبول من الطرف الآخر، ثم هناك هذا التعديل، الذي ربما لا ينجح وحده، لأننا نتحدث عن بلد مختلف ثقافيًا، حتى بسبب الحرارة التي نراها فوق المعدل الطبيعي، والتدريبات التي لا تكون عادةً في التوقيت الذي نتدرب فيه بأوروبا .. هناك مواقف كثيرة علينا التكيف معها، ومن اللحظة التي يكون فيها قبول من الطرف الآخر بأن من يأتي سيضيف شيئًا مهمًا في الديناميكية اليومية، إن وُجد هذا التوافق، في رأيي، تتطور كرة القدم أكثر، وأنا متأكد أن هناك أشخاصًا داخل كرة القدم السعودية يرونها اليوم بالتأكيد أفضل مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

"عندما أقول الكرة السعودية فإنني أقصد بالطبع قطاع الناشئين، وكل من يأتون تحديدًا لمنح الفرصة للشباب، ولكي لا يشعر اللاعب السعودي الناشئ بهذا القدر من الصدمة عندما يجد أمورًا مختلفة عند وصوله إلى الفريق الأول، وهكذا بالطبع يمكن أن يتطور اللاعب السعودي والمنتخب المحلي".

هل اللاعب السعودي جدير بالاحتراف في أوروبا؟

أشاد كونسيساو باللاعبين السعوديين، لكنه وضع شروطًا لنجاحهم في الخارج: "هناك لاعب أو اثنين من المنتخب السعودي يلعبان في الخارج، لكن ما أراه أن اللاعب السعودي من حيث الجودة العامة يمكنه اللعب في أي بلد إلا أن السؤال (هل هو مستعد لمغادرة السعودية؟)، لأنها في الأساس بلده وكما نقول إنه بلد مختلف ثقافيًا، ليس السعودية فقط بل الدول الآسيوية بشكل عام مختلفة عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وهنا يعتمد الأمر أيضًا على طموح اللاعب نفسه، وما الذي سيجده؟ وهل سيجد الأفضل؟ وهل لديه الطموح للذهاب إلى واقع مختلف تمامًا؟؛ أعتقد أن الأمر يتعلق بذلك".

واختتم: "كما قلت فإن الكرة السعودية بها لاعبين أصحاب جودة، واللاعبون الأجانب الذين تم التعاقد معهم يمكنهم إضافة شيء للاعب السعودي من حيث التنافسية، وبهذه الطريقة يمكن التطور".



