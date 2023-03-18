دوري روشن | الهلال ينتصر بثلاثية على الاتفاق .. والنصر يقلب الطاولة على أبها

الهلال ينتصر على الاتفاق والنصر يفوز على أبها

حقق فريق نادي الهلال الفوز على الاتفاق بثلاثية، بينما قلب النصر الطاولة على أبها وفاز عليها بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

shahid

الهلال رفع رصيده إلى 39 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة بالمركز الحادي عشر، ورفع النصر رصيده إلى 49 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سجل أهداف الهلال أوديون إيجالو بالدقيقة 15 ومحمد كنو بالدقيقة 36 وسالم الدوسري بالدقيقة 90، لينتصر الزعيم بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وفي مباراة أبها، تقدم عبد الفتاح آدم بالهدف الأول بالدقيقة 26 من عمر المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريقه، ثم عاد كريستيانو رونالدو ونجح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 78.

وسجل الهدف الثاني في المباراة أندرسون تاليسكا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 86، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن.

Shahid