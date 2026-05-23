دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | قناص منذ الصغر!.. باسم العريني يتوج بجائزة "الهداف" في 2025-2026

إذا أردت مهاجمًا متكاملًا في "الفئات السنية" للمسابقات السعودية؛ فلن يكون هُناك إلا اسمًا واحدًا فقط، هو باسم العريني.

نعم.. العريني البالغ من العمر 22 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي التعاون؛ توّج "هدافًا" لجميع مسابقات "الفئات السنية"، في المملكة العربية السعودية.

وها هو مهاجم التعاون يكمل هذه الرحلة؛ وذلك بتتويجه بجائزة "هداف دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

تتويج العريني بجائزة "الهداف"، في النسخة الأولى لمسابقة دوري جوّي، جاء برصيد 20 هدفًا؛ قاد بهم فريقه للوصول إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج على يد القادسية.

وتوزعت أهداف باسم العريني مع فريق التعاون تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ على النحو التالي:

* مرحلة الدوري: 18.

* الأدوار الإقصائية: 2.

وأساسًا.. التعاون لم يخض إلا مباراتين في ربع نهائي دوري جوّي، "ذهابًا وإيابًا" ضد نادي القادسية؛ حيث سجل فيهما العريني هدفين، لكنهما لم يساعدا فريقه على التأهُل.

وكل ما يحتاجه باسم العريني الآن، هو اتخاذ خطوة أكبر على المستوى الاحترافي؛ لكي يكون "مهاجم وهداف" المنتخب السعودي الأول، في الفترة القادمة.