بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. 11 جولة من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 4 أيام كاملة؛ وذلك من الإثنين 23 نوفمبر، وحتى الخميس السادس والعشرين من نفس الشهر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الحادية عشرة من دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي..

5/ أمادو ديانج

نجم نادي الحزم كان بطل ليلة الفوز على عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. ديانج سجل هدفًا قاتلًا في شباك الاتحاد؛ ليقود فريق الحزم تحت 21 عامًا للفوز (2-1)، مساء يوم الثلاثاء.

هذا الهدف جاء في الدقيقة 90+8؛ وذلك عندما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل (1-1)، بين متصدر النسخة الحالية الاتحاد وحامل اللقب الحزم.

وبالتالي؛ استحق ديانج أن يدخل ضمن قائمة أفضل 5 مواهب، في الجولة الحادية عشرة من دوري جوّي للنخبة.

4/ سطام اللحياني

يدين نادي الوحدة بالفضل إلى لاعب واحد دون غيره؛ وذلك في الفوز (2-0) ضد فريق الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

اللاعب المقصود هو سطام اللحياني؛ الذي سجل هدفي فوز الوحدة ضد الأخدود، مساء يوم الثلاثاء.

وجاءت ثنائية اللحياني في شباك الأخدود، في مباراة الجولة الحادية عشرة؛ على النحو التالي:

* الهدف الأول: سجله في الدقيقة 13.

* الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 30.

ولذا؛ استحق اللحياني أن يدخل ضمن قائمة أفضل 5 مواهب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

3/ سعود بوشقراء

نادي الخليج فاز (3-1) ضد فريق الأنصار، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وهدفان من ثلاثية فريق الخليج تحت 21 عامًا؛ جاءا بواسطة اللاعب نفسه سعود بوشقراء، في الدقيقتين 19 و36.

وبصفةٍ عامة.. قدم بوشقراء أداءً رائعًا في هذه المباراة؛ ليستحق معه أن يدخل ضمن قائمة أفضل 5 مواهب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

2/ لؤي العبيدي

أحرز لؤي العبيدي هدفًا؛ ليقود عملاق الرياض الهلال لتحقيق فوز مهم للغاية على القادسية (2-1)، مساء يوم الإثنين.

هدف العبيدي، الذي جاء في الدقيقة 14؛ كان تتويجًا لمستواه الرائع ضد فريق القادسية تحت 21 عامًا، على النحو التالي:

* أولًا: تحركات أكثر من رائعة خلف دفاعات الخصم.

* ثانيًا: رؤية جيدة للملعب وصناعة الفرص للزملاء.

* ثالثًا: تسديدات صاروخية متقنة صوب المرمى.

ويثبت هذا اللاعب، من مباراة إلى أخرى، أهميته الكبيرة في صفوف الزعيم الهلالي؛ وسط مطالبات مستمرة من الجماهير، بمنحه فرصة مع الفريق الأول.

نعم.. الجماهير الهلالية انتفضت عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الأسابيع القليلة الماضية؛ للمطالبة بالحفاظ على هذا اللاعب الموهوب وتجديد عقده، ومن ثم تصعيده للمشاركة مع كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

المهم أن ما قدمه العبيدي في مباراة الهلال والقادسية؛ جعله يستحق أن يدخل قائمة أفضل 5 مواهب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

1/ غالي الشمري

خطف غالي الشمري، موهبة نادي نيوم، نجومية الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الشمري أبدع في فوز نيوم (4-0) ضد فريق الفيحاء تحت 21 عامًا، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

* ثانيًا: تحركات رائعة فوق أرضية الملعب.

* ثالثًا: مهارات فردية وسرعات كبيرة للغاية.

ومن هنا؛ جاء هذا اللاعب على رأس أفضل 5 مواهب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.