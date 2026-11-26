متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 4 أيام كاملة؛ وذلك من الإثنين 23 نوفمبر، وحتى الخميس السادس والعشرين من نفس الشهر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

ليلة حزينة على عملاقي جدة

لم تعش مدينة جدة أسبوعًا سعيدًا؛ وذلك بخسارة كل من الاتحاد والأهلي، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

الاتحاد خسر (1-2) ضد الحزم - حامل اللقب -، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ رغم تقدمه بهدف مقابل لا شيء بواسطة نجمه عبدالعزيز الشمري، حتى الدقيقة 80.

وعاد الحزم بقوة في الدقائق الأخيرة؛ حيث أدرك التعادل بواسطة حسان إدريس، قبل أن يسجل أمادو ديانج هدف الانتصار في الدقيقة 90+8.

أما فريق الأهلي تحت 21 عامًا؛ فقد سقط أمام الحصان الأسود للبطولة نادي الرياض (0-2)، مساء يوم الثلاثاء أيضًا.

ثنائية الرياض في الشباك الأهلاوية؛ جاءت بواسطة كلٍّ من بتال الحارثي وباذر الرشيدي، في الدقيقتين 39 و90+7.

الهلال والنصر يحسمان القمم

وعلى جانب آخر.. حقق الهلال والنصر نتائج جيدة للغاية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الهلال فاز (2-1) ضد نادي القادسية، مساء يوم الإثنين؛ وذلك بواسطة لؤي العبيدي وأحمد حمزة، في الدقيقتين 14 و56.

ورغم أن عبدالرحمن إبراهيم سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+4؛ إلا أنه لم يشفع للقادسية في الخروج ولو بنقطة وحيدة فقط، من هذه القمة الكروية.

وكما فعل الهلال؛ فقد فاز فريق النصر تحت 21 عامًا (1-0) ضد نادي الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

هدف النصر الوحيد، والذي ساهم في تقدم الفريق الأصفر في سلم الترتيب؛ جاء في الدقيقة 48 من عمر المباراة، عن طريق فواز المشهور.

نتائج متوازنة في باقي المباريات

باقي نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، كانت متوازنة بنسبة كبيرة للغاية.

وأبرز هذه النتائج؛ كانت فوز فريق التعاون (2-0) ضد نادي الفتح، في مباراة تجمع بين اثنين من أقوى فرق دوري جوّي للنخبة.

وحسم التعاون هذه المباراة بهدفين مبكرين؛ عن طريق يوسف النهدي وعبدالمجيد شريف، في الدقيقتين 7 و22.

- وفيما يلي.. نتائج باقي المباريات:

* الوطن (1-2) الفيصلي.

* الجبلين (1-0) الخلود.

* ضمك (2-2) العروبة.

* الخليج (3-1) الأنصار.

* الوحدة (2-0) الأخدود.

* الفيحاء (0-4) نيوم.

* التضامن (2-4) النجمة.

حصاد الجولة الحادية عشرة والترتيب

شهدت الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، غزارة تهديفية كالمعتاد.

نعم.. عاشق الساحرة المستديرة كان على موعد مع 35 هدفًا في 12 مباراة؛ وذلك بمعدل "2.9 هدف" في المباراة الواحدة فقط.

وأشهر حكام المباريات الـ12 في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، 63 "إنذارًا" للاعبي الأندية المختلفة؛ مع تعرض 3 لاعبين لـ"الطرد"، وهم زكريا عقدي "الأنصار" وخالد كليبي "الوطن" وهزيم الشمري "التضامن".

وبخصوص جدول الترتيب؛ فقط حافظ عملاق جدة الاتحاد على "صدارته" لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، رغم الخسارة في الجولة الحادية عشرة.

الاتحاد "يتصدر" برصيد 26 نقطة؛ وبفارق نقطتين فقط عن نادي الرياض "الوصيف"، و4 نقاط عن عملاق جدة الآخر الأهلي "الثالث".

- وفيما يلي.. الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى:

* 1/ الاتحاد: 26 نقطة من 11 مباراة.

* 2/ الرياض: 24 نقطة من 11 مباراة.

* 3/ الأهلي: 22 نقطة من 11 مباراة.

* 4/ التعاون: 21 نقطة من 9 مباريات.

* 5/ الهلال: 20 نقطة من 9 مباريات.

وفي مراكز الهبوط؛ سنجد "الأنصار، الوطن، الأخدود، العروبة والتضامن"، في المراكز من 24 إلى 20 تواليًا.