دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "هداف كما يقول الكتاب".. محمد العيسى يخطف "نجومية" شهر أغسطس

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، سيكون على موعد مع مهاجم محلي من العيار الثقيل، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الحديث هُنا عن محمد العيسى، مهاجم نادي الاتفاق؛ الذي قدّم أوراق اعتماده بقوة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

نعم.. العيسى البالغ من العمر 20 سنة، هو أحد أبناء الاتفاق أساسًا؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الوصول إلى فريق تحت 21 عامًا في 2025.

ونجح "فارس الدهناء" في الحفاظ على مهاجمه الشاب؛ وذلك عندما جدد عقده عام 2024، بشكلٍ رسمي.

ويتمتع هذا اللاعب بحس تهديفي عالٍ للغاية؛ مع فتح المساحات إلى زملائه، وتمركز أكثر من رائع داخل منطقة الـ18.

* إذًا.. ماذا قدّم محمد العيسى في شهر أغسطس؟!

سجل العيسى 5 أهداف في مباراتين؛ ليستحق أن يكون "أفضل لاعب" في شهر أغسطس 2026، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وجاءت أهداف العيسى مع نادي الاتفاق تحت 21 عامًا، خلال شهر أغسطس من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ على النحو التالي:

* الجولة الأولى: سجل 4 أهداف في الفوز (10-1) ضد نادي التضامن.

* الجولة الثانية: سجل هدفًا في الفوز (2-0) ضد نادي ضمك.