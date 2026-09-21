دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "جوهرة الاتحاد التهديفية" الأفضل في شهر سبتمبر.. وعلى ينز فيسينج فتح عينيه جيدًا!

يوم بعد آخر.. نتأكد أن عملاق جدة الاتحاد يمتلك "كنزًا هجوميًا" داخل النادي؛ حيث يحتاج إلى الثقة فقط، من أجل الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم.

الحديث هُنا عن المهاجم الشاب عمار الغامدي؛ الذي تدرج في الفئات السنية للاتحاد، حتى وصل إلى فريق تحت 21 عامًا صيف 2025.

وفي النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، وفي الجولات الأولى من الموسم الرياضي الحالي؛ نجح الغامدي في تقديم أوراق اعتماده بقوة مع فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، وذلك على النحو التالي:

* موسم 2025-2026: تسجيل 16 هدفًا في مشوار الاتحاد بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

* موسم 2026-2027: تسجيل 6 أهداف في الجولات الخمس الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

- إذًا.. ماذا قدّم عمار الغامدي في شهر سبتمبر 2026؟

خمسة من بين الأهداف الستة، التي سجلها عمار الغامدي مع فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت خلال شهر سبتمبر 2026، كالتالي:

* الجولة الثالثة: هدف في الفوز (4-1) ضد نادي الوحدة.

* الجولة الرابعة: هدف في الفوز (2-0) ضد نادي القادسية.

* الجولة الخامسة: ثلاثية "هاتريك" في الفوز (3-1) ضد نادي الفيصلي.

وبسبب أهدافه؛ يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "منفردًا"، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

وبناء على ما قدّمه عمار الغامدي، الموسم الماضي وبدايات العام الرياضي الحالي؛ يحتاج هذا اللاعب إلى نظرة خاصة من الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

نعم.. فيسينج لابد أن يفتح عينيه جيدًا، ويتحلى بالجرأة والشجاعة؛ لمنح الغامدي - البالغ من العمر 21 سنة - فرصة الظهور مع فريق الاتحاد الأول، خلال الفترة القادمة.