دوري الملوك يشتعل.. غزارة تهديفية والفرق السعودية تفرض سيطرتها

شهدت مباريات الجولة السادسة من الجولة الأولى (Split 1) لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA) سيطرة لافتة للفرق السعودية، حيث حققت فرق DR7وRising Peaks وRA2 FC انتصارات ثمينة أشعلت سباق التأهل إلى المربع الذهبي. كما شهدت الجولة تلقي فريق Ultra Chmicha المغربي خسارته الأولى في البطولة، مما أضاف المزيد من الإثارة إلى جدول الترتيب مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية مرحلة المجموعات.

وحقّق فريق RA2 FC، بقيادة رئيس الفريق "رائد"، النتيجة الأبرز في هذه الأمسية، في مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على فريق Ultra Chmicha بنتيجة 7-6، لينهي بذلك السجل الخالي من الهزائم للفريق المغربي في هذه الجولة. ولعب مارك سوروتشي دوراً محورياً في هذا الانتصار بتسجيله ثلاثية (هاتريك) شملت "الهدف المضاعف"، بفضل بطاقة اللاعب النجم. كما نجح "رائد" في ترجمة "ركلة جزاء الرئيس" بنجاح. وبعد وصول النتيجة إلى التعادل 6-6 خلال مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode)، خطف دييغو خيمينيز هدف الفوز الحاسم ليضمن الانتصار لفريق RA2 FC.

وفي مواجهة حافلة بالندية، حسم الفريق السعودي DR7 حامل اللقب، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى "دربحه"، فوزه الرابع هذا الموسم أمام فريق Turbo المصري بعد توجه المباراة إلى ركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 عند الدقيقة 36، واستمر التعادل في الجولة الأولى من ركلات الترجيح بنتيجة 3-3، لينتقل الفريقان إلى جولة ثانية حاسمة. ونجح إيغوكانيندي في تسجيل الركلة التي أهدت فريقه الفوز، فيما تألق الحارس ديفي "ميجور" ناتان في التصدي للركلة الأخيرة. واحتفل فريق DR7 بهذا الانتصار الذي تزامن مع الإعلان الرسمي عن انضمام خالد الغنام لمنصب نائب الرئيس الجديد للفريق، بينما تجرّع Turbo مرارة الخسارة الرابعة.

من جانبه، واصل الفريق السعودي Rising Peaks بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى عبدالرحمن الشهري انتفاضته المذهلة، محققاً فوزه الثالث على التوالي بعد انتصاره العريض على فريق 3BS الأردني بقيادة صانع المحتوى "عبسي" بنتيجة 7-3. ونصب اللاعب عبدالله المغربي نفسه نجماً للقاء بامتياز، حيث سجل أربعة أهداف، شملت "هدفاً مضاعفاً" وهدف الفوز الحاسم خلال مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode). ويأتي هذا الانتصار ليؤكد العودة القوية لفريق Rising Peaks بعد تعثره في أول ثلاث مباريات من الجولة، فيما تلقّى فريق 3BS، الذي فجر مفاجأة بفوزه على FWZ الأسبوع الماضي، خسارته الرابعة في البطولة.

وفي مواجهة أخرى، استعاد فريق FWZ الكويتي نغمة الانتصارات بأسلوب مذهل، متجاوزاً خسارته الأسبوع الماضي، ليسجل فوزاً تاريخياً وقياسياً على ممثل قطر فريق ABO FC بنتيجة 13-3. وفرض الفريق الكويتي، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى "فواز"، سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، محققاً فوزه الخامس هذا الموسم، ومسجلاً أكبر انتصار وأعلى حصيلة تهديفية في مباراة واحدة في تاريخ دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت المباراة تألقاً كبيراً لفريق FWZ الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء الرئيس، واستغلال لحظات "الهدف المضاعف" مرتين. في المقابل، واصل فريق ABO FC بقيادة صانع المحتوى "أبو فلة" سلسلة نتائجه السلبية بتلقيه الخسارة الرابعة توالياً، بعد أن كان قد افتتح الموسم بانتصارين متتاليين.

وقدّم الفريق المغربي Bakhira FC، بقيادة رئيسي الفريق يونس زارو وأشرف صابيري، أداءً قوياً توّجه بفوز مستحق على فريق Red Zone الأردني بقيادة "ماهركو" بنتيجة 7-4. ولعب مهدي قاسم دوراً رئيسياً في هذا الانتصار بتسجيله "الهدف المضاعف" وهدف الفوز الحاسم. وشهدت المواجهة ترجمة كلا الفريقين لـ "ركلة جزاء الرئيس" بنجاح، ليحصد Bakhira FC انتصاره الثاني في مرحلة الدوري، في حين تلقى Red Zone خسارته الثالثة.

ومع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية مرحلة الدوري (أيام 9، 16، و23 أكتوبر)، يدخل سباق التأهل إلى المربع الذهبي مرحلته الحاسمة قبل انطلاق الدور ربع النهائي في 26 أكتوبر. وينصّ نظام البطولة على تأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدور نصف النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الثاني وحتى السابع في ربع النهائي؛ حيث يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث مع صاحبي المركزين السادس والسابع، فيما يتنافس صاحبا المركزين الرابع والخامس على البطاقة الأخيرة المؤهلة لنصف النهائي.

وتُستكمل منافسات الجولة الأولى (Split 1) من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صالة كول أرينا يوم الجمعة 9 أكتوبر، مع انطلاق مباريات الجولة السابعة.. ويمكن الاطلاع على جداول المباريات وآخر التحديثات عبر الموقع الإلكتروني لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوفر تذاكر يوم المباريات السابع من الجولة الأولى عبر منصةويبوك ، كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجانًا عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك ويوتيوب وتيك توك وتويتش. كما تتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال MBC Action وشاهد.