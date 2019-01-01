بيع حقوق بث مسابقات "المحترفين" في الإمارات مقابل 390 مليون درهم

جرى توقيع العقود يوم أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية يوم أمس الإثنين عقود بيع حقوق البث التلفزي لمسابقات الرابطة للسنوات الثلاثة القادمة مقابل 390 مليون درهم إماراتي.

وشملت البطولات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري تحت 21 عامًا وكأس سوبر الخليج العربي، وتم توقيع العقود أمس في مقر الرابطة في العاصمة أبو ظبي.

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وقد بيعت الحقوق لثلاث قنوات محلية إماراتية هي قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية، وحضر مراسم توقيع العقد رئيس الشبكة الأولى "يعقوب السعدي" ونائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي راشد أميري، ومدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل الحوسني.

وقال رئيس الرابطة "عبد الله الجنيبي" أن القنوات ليست مجرد أصحاب حقوق بل شريك أساسي في عملية تطوير الرياضة وكرة القدم خاصة في الإمارات، وأشاد بجهود القائمين على تلك القنوات وتطويرهم للمحتوى المقدم للجمهور.

وكشف الجنيبي عن مزايا جديدة خاصة بالنقل التلفزي، أبرزها استمرار الرصد الحراري للاعبين وتحديث الجرافيك التلفزي والشكل البصري ليُناسب الهوية الجديدة للرابطة، بجانب مزايا أخرى خاصة بالمعلومات والإحصائيات المفيدة للمتابعين سواء كانوا من الجمهور العادي أو المحللين والمعلقين.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة الإمارات اليوم "حرصنا، أيضًا على إدراج التعليق الإنجليزي في جميع المباريات بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن التعليق الإنجليزي سيكون متاحًا على جميع القنوات".

يُذكر أن دوري الخليج العربي الإماراتي سينطلق في الـ19 من سبتمبر القادم، بعد الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2020 وكأس أمم آسيا 2023، إذ ستلعب الإمارات ضد ماليزيا في كوالالمبور.