دوري الخليج العربي | 5 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل في دسيمبر

نجما العين والوصل على رأس المرشحين

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز شهر ديسمبر في دوري الخليج العربي ، سواء أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو أفضل حارس مرمى.

وجاء يحيى نادر وفابيو ليما نجما وسط العين و الوصل على رأس الخماسي المرشح لجائزة أفضل لاعب، ومعهما الثلاثي عبد الله النقبي من شباب الأهلي دبي ومحمود خميس مدافع النصر وجواو بيدرو مهاجم الظفرة.

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وضمت الترشيحات لجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإماراتي خلال ديسمبر كلًا من خالد السناني حارس مرمى الظفرة وماجد ناصر قائد شباب الأهلي وخالد عيسى حامي عرين العين.

أما جائزة أفضل مدرب، فقد ضمت الثلاثي رودورفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي ومارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة وأخيرًا فوز رازوفيتش مدرب الظفرة.

وتألق ليما بشكل ملفت خلال ديسمبر مع الوصل محرزًا 3 أهداف، فيما جلبت أهداف جواو بيدرو الثلاثة 7 نقاط للظفرة أمام اتحاد كلباء والعين والشارقة، وقد سجل محمود خميس هدفين بـ6 نقاط للنصر أمام حتا والفجيرة.

يحيى نادر واصل لعبه الممتاز في وسط ملعب العين وصنع هدف لابا كودجو على الوحدة في كلاسيكو الدوري الإماراتي، فيما كان نصيب عبد الله النقبي تمريرتين حاسمتين خلال الشهر الماضي.