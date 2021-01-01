رابطة المحترفين تعلن مواعيد الجولات الأخيرة من دوري الخليج العربي

3 جولات متبقية على النهاية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد قررت إقامة الجولة الختامية في الـ11 من مايو القادم.

وأوضحت الرابطة خلال بيانها الرسمي أن جميع مباريات كل جولة من الجولات المتبقية ستُقام في يوم واحد، بحيث تنطلق بعض المباريات عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والبقية عند الساعة الـ11 بنفس التوقيت.

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وحسب الرابطة، ستُلعب مباريات الجولة الـ24 يوم 3 مايو القادم، فيما ستُلعب مباريات الجولة الـ25 يوم 7 مايو القادم، وأخيرًا سيُختتم دوري الخليج العربي بإقامة مباريات الجولة الـ26 يوم 11 من نفس الشهر.

رابطة المحترفين تعلن مواعيد الجولات المتبقية لـ #دوري_الخليج_العربي



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وأكدت رابطة المحترفين أنها حددت توقيتات انطلاق المباريات حسب المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا وصراع النجاة من الهبوط، بحيث تنطلق مباريات الفرق التي تنافس على نفس الأهداف في نفس التوقيت ضمان عدالة المنافسة.

وقد حددت الرابطة توقيت مباريات الجولتين الـ24 والـ25، فيما أجلت تحديد توقيت انطلاق مباريات الجولة الأخيرة لحين انتهاء الجولتين للتعرف على شكل المنافسة في مختلف مناطق جدول الترتيب.

يُشار إلى أن الجزيرة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 50 نقطة ويُطارده بشراسة بني ياس بـ49 نقطة، فيما يتواجد شباب الأهلي ثالثًا بنقاطه الـ43، وتُعد قمة بني ياس وشباب الأهلي المباراة الأبرز في الجولة الـ24.