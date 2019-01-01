الفحوصات الطبية لكينو تصدم شباب الأهلي

تعرض الجناح البرازيلي كينو للإصابة خلال مباراة فريقه شباب الأهلي ضد الجزيرة في ثالث جولات دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو جناح الجزيرة الإماراتي تعرضه لإصابة بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليُسرى مما سيُبعده عن اللعب لستة أسابيع.

وكان اللاعب البرازيلي المنضم للجزيرة هذا الصيف قادمًا من بيراميدز المصري قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه ضد شباب الأهلي في ثالث جولات دوري الخليج العربي الإماراتي يوم أمس الخميس.

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وقد أوضحت الفحوصات الطبية حاجته للراحة وبرنامج تأهيلي سيستغرقان ما يقرب الستة أسابيع، كما أوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويُمثل غياب اللاعب كل تلك الفترة صدمة كبيرة للجزيرة ومدربه يورجن ستريبل لاعتماده الكبير على كينو في منظومته الهجومية، بجانب علي مبخوت ومراد باتنا وعموري.

يُذكر أن الجزيرة جمع 4 نقاط من مبارياته الثلاثة في الدوري الإماراتي، إذ فاز على الظفرة وخسر أمام الوحدة وتعادل سلبيًا مع شباب الأهلي.