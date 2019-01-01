إلغاء البطاقة الحمراء لمحمد الشحي أمام الوصل

خسر الوصل أمام عجمان لتكن تلك خسارته الثانية في دوري الخليج العربي، ومدربه ريجيكامب ينتظر رد فعل الإدارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة مراجعة البطاقات في اتحاد كرة القدم الإماراتي إلغاء البطاقة الحمراء الذي تحصل عليها محمد الشحي لاعب عجمان خلال المباراة ضد الوصل ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي الإماراتي.

وطرد الحكم محمد الشحي عند الدقيقة الـ12 بعد تدخل رآه عنيفًا ضد فابيو دا ليما نجم الوصل، ورغم النقص العددي في هذا التوقيت المبكر من اللقاء إلا أن عجمان نجح في إحراز هدف اللقاء الوحيد عبر أبو بكر تراولي والخروج من المباراة بالنقاط الكاملة.

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وقد استأنفت إدارة عجمان على قرار منح البطاقة الحمراء وتم قبول هذا الاستئناف من لجنة مراجعة البطاقات، مما يعني أن الشحي سيكون جاهزًا لمواجهة الظفرة في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

واستأنف عجمان مساء اليوم الإثنين تدريباته بعد راحة لمدة 48 ساعة منحها المدير الفني أيمن الرمادي للاعبين عقب الفوز على الوصل وصعود الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وهو ذات رصيد شباب الأهلي.