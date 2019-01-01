لجنة التراخيص الإماراتية تحجب 4 أندية من الحصول عليها

لجنة التراخيص تمنح 10 أندية التراخيص وتحجبها عن 4.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

منحت لجنة التراخيص الابتدائية، التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية، الترخيص الآسيوي إلى 10 أندية، وذلك بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات النظام، في الاجتماع الدوري مساء الإثنين في أبو ظبي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأندية التي حصلت على الرخصة هم: "شباب الأهلي دبي، العين، الجزيرة، عجمان، النصر، كلباء، الوصل، الشارقة، الوحدة وبني ياس".

اللجنة قررت عدم منح الترخيص الآسيوي 2019/2020 لأربع أندية لم تستوف المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية وهم: "الظفرة، الفجيرة، دبا، الإمارات.

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اللجنة ستمنح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها 5 أيام، عملًا من تاريخ إعلان القرار.

رابطة المحترفية الإماراتية، عملت على تعرفية الأندية بمتطلبات الترخيص، ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكتروني "كلاس" التابع للاتحاد الآسيوي.

وشهد موسم 2012/2013 تطبيق أول دور لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية، وهي الثامنة منذ تطبيق التراخيص قبل الاتحاد الآسيوي.