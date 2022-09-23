دوري الأمم | إنجلترا إلى التصنيف الثاني والمجر تواصل نتائجها المُبهرة

إسدال الستار على نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

استكمل اليوم الجمعة مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت قمة إنجلترا وإيطاليا في تكرار لنهائي يورو 2020.

وتستمر مواجهات الجولة السادسة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية والصاعدين والهابطين على مستوى المجموعات.

إنجلترا إلى التصنيف الثاني

شهدت المجوعة الثالثة من التصنيف الأول مواصلة منتخب المجر، لنتائجه الملحمية في مجموعة الموت، حيث ضمن أحفاد بوشكاش تصدر المجموعة التى تضم ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قبل جولة من النهاية، بالفوز على المانشافت بهدف دون رد سجله آدم سالاي في الدقيقة 16، بينما تفوقت إيطاليا على إنجلترا بهدف دون رد سجله اللاعب جياكومو راسبادوري ليفقد منتخب الاسود الثلاثة أي فرصة للبقاء في التصنيف الأول وبذلك يهبد رسميًا للتصنيف الثاني.

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ويُصبح ترتيب المجموعة الثالث من التصنيف الأول: المجر الأولى برصيد 10 نقاط، إيطاليا في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وألمانيا في المركز الثالث برصيد ست نقاط كذلك، بينما إنجلترا تتذيل المجموعة برصيد نقطتين.

وفي مباريات التصنيف الثاني، فاز منتخب البوسنة والهرسك على الجبل الأسود بهدف دون رد، بينما تعادلت فنلندا مع رومانيا بهدف لمثله، في إطار المجموعة الثالثة ليصبح ترتيبها: البوسنة والهرسك الأولى برصيد 11 نقطة، بينما الجبل الأسود في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وفنلندا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وأخيرًا رومانيا برصيد أربع نقاط.

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بينما في مباريات التصنيف الثالث، فاز منتخب جورجيا على مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد، في نفس المجموعة انتصرت بلغاريا على جبل طارق بخماسية مقابل هدف، ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة: جورجيا المتصدرة برصيد 13 نقطة، يأتي في المركز الثاني مقدونيا الشمالية في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بينما بلغاريا ثالثًا برصيد ست نقاط، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بنقطة وحيدة.

وأخيرًا انتصرت إستونيا على مالطة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات التصنيف الرابع بالمجموعة الثانية، ليكون ترتيبها: إستونيا في المركز الأول برصيد تسع نقاط، مالطة ثانيًا بست نقاط، وأخيرًا سان مارينو بدون أي نقطة.