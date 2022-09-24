دوري الأمم | البرتغال تتصدر وإسبانيا تسقط على أرضها أمام سويسرا!

أقيمت اليوم بقية مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث لعبت بعض المباريات القوية وشهدت الإثارة والمتعة.
وتستمر غدًا مواجهات الجولة السادسة حيث ستلعب بقية المباريات في التوقف الدولي الحالي لمعرفة المتأهلين إلى الأدوار النهائية والصاعدين والهابطين على مستوى المجموعات.
في المجموعة الثانية من التصنيف الأول، استطاع منتخب البرتغال تحقيق الفوز على نظيره جمهورية التشيك بنتيجة 4-0.
فيما سقط المنتخب الإسباني في فخ الهزيمة على أرضه بعد أن خسر أمام سويسرا بنتيجة 2-1.
وبتلك النتائج، يرتفع ترتيب المنتخب البرتغالي للمركز الأول برصيد 10 نقاط، فيما يتجمد رصيد إسبانيا عند النقطة الثامنة في المركز الثاني، ويرتفع رصيد سويسرا للنقطة السادسة في المركز الثالث، وتتراجع جمهورية التشيك للمركز الأخير بـ 4 نقاط.
جدير بالذكر أن قمة الجولة القادمة ستكون بين إسبانيا والبرتغال، حيث تحسم تلك المواجهة الطرف المتأهل إلى الأدوار النهائية من عمر المنافسة.
وفي المجموعة الأولى من التصنيف الثاني، فاز منتخب أوكرانيا على نظيره أرمينيا بخماسية دون رد، فيما انتصر المنتخب الاسكتلندي على أيرلندا بنتيجة 2-1.
وفي المجموعة الرابعة من التصنيف الثاني، انتصر منتخب سلوفينيا على فريق النرويج بنتيجة 2-1، فيما فاز منتخب صربيا على السويد بنتيجة 4-1.
وفي المجموعة الثانية من التصنيف الثالث، انتصر منتخب أيرلندا الشمالية على فريق كوسوفو بنتيجة 2-1، فيما فاز منتخب قبرص على اليونان بهدف دون رد.
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