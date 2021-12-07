دوري الأبطال | ليفربول يطيح بميلان وريال مدريد يقهر إنتر بثنائية

نجح باريس سان جيرمان في ختام مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالفوز 4/1 على كلوب بروج البلجيكي.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بدأ اللقاء بتواجد أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وكيليان مبابي في خط الهجوم.

البداية كانت بهدف عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف بنفسه الثاني بالدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 38 من عمر اللقاء سجل ميسي الهدف الثالث بمساعدة مبابي الذي واصل تألقه خلال هذا اللقاء.

كلوب بروج نجح في إحراز الأول عن طريق ماتس ريتس، بينما اختتم ميسي الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وعلى جانب آخر سقط فريق مانشستر سيتي خارج أرضه أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 2/1.

دومينيك سوبوسلاي سجل الأول للايبزيج، وأحرز أندريه سيلفا الثاني، بينما أحرز رياض محرز الهدف الوحيد لسيتي.

وبهذه النتائج يحتل سيتي صدارة المجموعة الأولى بـ12 نقطة، مقابل 11 لباريس سان جيرمان ولايبزيج الثالث بـ7 نقاط وكلوب بروج الرابع بـ4 نقاط.

وفي المجموعة الثانية تغلب ليفربول على ميلان 2/1 بملعب الفريق الإيطالي، حيث سجل للريدز محمد صلاح وديفوك أوريجي وأحرز فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد.

وبنفس المجموعة انتزع أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بتغلبه على بورتو البرتغالي بثلاثية سجلها أنطوان جريزمان وأنخيل كوريا ورودريجو دي بول.

ليفربول يحتل بذلك صدارة المجموعة الأولى بـ18 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد 7، بورتو 5 وميلان 4 نقاط.

وفي المجموعة الثالث فاز أياكس أمستردام على سبورتينج لشبونة 4/2، وبوروسيا دورتموند على بشكتاش 5/0، ليتأهل أياكس ولشبونة لدور الـ16 ويتوجه دورتموند للدوري الأوروبي.

وأخيرًا مع المجموعة الرابعة، حيث فاز ريال مدريد على إنتر بهدفين دون رد سجلهما ماركو أسينسيو وتوني كروس، وتعادل شاختار مع شيريف تيراسبول بهدف لكل منهما.

ويتأهل بذلك ريال مدريد كأول مجموعة بـ15 نقطة، يليه إنتر بـ10 نقاط، ثم شيريف إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط.

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