دوري الأبطال | ليفربول يقترب من نصف النهائي وانتصار صعب لمانشستر سيتي ضد أتلتيكو

نجح فريق مانشستر سيتي في تخطي نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في إطار ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ولعب المدرب بيب جوارديولا بمعظم قوته الضاربة، بتواجد برناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وكيفين دي بروينه ورياض محرز.

وعلى الجانب الآخر لعب دييجو سيميوني بالثنائي جواو فيليكس وأنطوان جريزمان في خط الهجوم، دون تهديد مرمى سيتي ليقوم المدرب الأرجنتيني بإخراجهما في الشوط الثاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروينه بالدقيقة 70 من صناعة زميله فيل فودين.

وأما في البرتغال، نجح ليفربول في الاقتراب خطوة أكبر نحو نصف نهائي الأبطال، بالفوز على بنفيكا على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل إبراهيم كوناتي الهدف الأول للريدز قبل أن يضيف ساديو ماني الثاني بالدقيقة 34 من عمر اللقاء، وسط مستوى محبط للمصري محمد صلاح الذي خرج في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 49 من عمر اللقاء سجل داروين نونيز هدف بنفيكا الوحيد، ولكن لويس دياز سجل الثالث للضيوف بالدقيقة 88 ليقلل من حظوظ الفريق البرتغالي في العودة.

ويمتلك بذلك ليفربول فرصة قوية في الصعود لنصف النهائي وكذلك مانشستر سيتي، قبل مرحلة الإياب لكل منهما في 13 إبريل الجاري.