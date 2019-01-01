ووكر يؤكد تطوعه لحراسة مرمى مانشستر سيتي ضد أتالانتا

حافظ على نظافة شباكه بعد طرد كلاوديو برافو

تحدث كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، عن تفاصيل تجربته بحراسة مرمى الفريق، خلال مواجهة أتالانتا بالجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

رحيم سترلينج نجح في تسجيل الهدف الأول لسيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، بينما أحرز ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة 49.

المواجهة شهدت بعض الأحداث المثيرة، كان أبرزها إهدار جابريل خيسوس لركلة جزاء، ودخول ووكر كحارس مرمى بعد إصابة إيديرسون وطرد بديله كلاوديو برافو.

المدافع الإنجليزي قال في تصريحات صحفية:"هل تطوعت لحراسة المرمى أم تم اختيار؟ أعتقد كليهما، أحياناً أحرص على المزح مع حراس المرمى في التدريبات".

وأضاف:"جئنا هنا من أجل الحصول على نقطة أو الفوز، والخروج بالتعادل يعتبر نتيجة جيدة لنا".

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وأما زميله جواو كانسيلو فقال:"الوقوف في المرمى ليس تخصصي، كانت خطوة مذهلة جداً من ووكر بتضحيته من أجل الفريق".

وتابع:"لحظة صعب جداً للجميع، أردنا شخصاً ما يمكنه المبادرة والوقوف بدلاً من برافو وووكر قام بوظيفة جيدة".

يذكر أن النتيجة حافظت لسيتي على صدارة المجموعة الثالثة بـ10 نقاط، مقابل 5 لشاختار ودينامو زغرب ونقطة وحيدة لأتالانتا.