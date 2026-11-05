"فقدت النطق" .. نجم لانس يغالب دموعه على الهواء بعد تساعية كومو

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كافح لاعب وسط لانس، مايكل كويزانس، دموعه وهو يدعو زملاءه إلى تحمّل المسؤولية عقب الهزيمة المذلة التي مُني بها فريقه مساء الأربعاء على أرضه أمام كومو بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا. وقدّم فريق كومو الإيطالي الزائر بقيادة سيسك فابريجاس أداءً لا يرحم في فرنسا ليسجّل أكبر فوز خارج الأرض في تاريخ البطولة بصيغتها الحديثة.

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لاعب الوسط متأثّر يعتذر للجماهير

بدا كويزانس في حالة من الانهيار بعد مشاهدة فريقه يستقبل تسعة أهداف في الجولة الرابعة، إذ عادل كومو حصيلة بايرن ميونخ عام 2024 أمام دينامو زغرب، لتكون أعلى حصيلة في مباراة واحدة في حقبة دوري أبطال أوروبا.

سجّل المهاجم اليوناني تاسوس دوفيكاس ثلاثية بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، فيما أحرز نيكو باز، المولود في تينيريفي، الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ورفع قميصًا تكريمًا لـالمهاجم الراحل خيسوس دي ميجيل.

وفي حديثه إلى Canal+ بعينين محمرّتين، قال كويزانس: «فقدت النطق وعاجز عن الكلام. على الفريق أن يتمالك نفسه، علينا أن نقدّم أداءً أفضل. نحن في دوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نكون في مستوى هذه الكأس الأوروبية، واليوم لم نكن على قدر المهمة، لم نكن جيدين بما يكفي. نعتذر للجماهير».

انهيار مُذِلّ يستدعي مراجعة صادقة

كما سجّل القائد لوكاس دا كونيا، ومارك-أوليفر كيمبف، والبديل ماتيا ليبيرالي، ومارتين باتورينا، والمولود منذ 18 عامًا ماتيو باباتشيولي، الذي أكّدت تقنية الفيديو المساعد صحة هدفه في الوقت بدل الضائع، إلى جانب هدف روبن أجيلار من ركلة ركنية طائرة في الدقيقة الـ65 لأصحاب الأرض. وبفوزهم بفارق ثمانية أهداف، عادل الضيوف فوزَي ليفربول على بشكتاش وريال مدريد على مالمو بنتيجة 8-0، كما أصبحوا أول فريق يسجّل تسعة أهداف خارج أرضه في الكأس الأوروبية منذ فوز فينورد 9-0 على أولمبياكوس نيقوسيا في سبتمبر 1971.

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وفي دعوته لزملائه إلى إظهار الصلابة بعد الهزيمة الثقيلة، أضاف كويزانس: «الأمر مؤلم دائمًا؛ فكمنافس، لا تحب الخسارة أبدًا، سواء كانت بفارق صغير أو كبير. إنها ليست هزيمة، بل درس. علينا أن نتعلّم من هذا، وسنرى أي نوع من الشخصية يملك هذا الفريق. أعتقد أننا قادرون على ذلك. لقد مررت بما هو أسوأ بكثير في حياتي. اليوم، يجب أن يكون هذا درسًا؛ علينا أن نخرج منه وقد تعلّمنا شيئًا، وكما قلت، هناك طريق واحد فقط: التعلّم، والعمل الجاد، وأن يراجع كل واحد منّا نفسه».

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كومو، الذي كان يلعب في الدرجة الرابعة بدوري سيري دي في موسم 2018-19 فقط، شهد تحوّلًا كبيرًا منذ استحواذ شركة الإعلام ومقرها لندن Sent Entertainment عليه عام 2019، وهي الشركة المملوكة للملياردِيرَين الإندونيسيين روبرت بودي هارتونو ومايكل بامبانغ هارتونو، اللذين خطّطا في البداية لمشروع تلفزيوني لعرض اللاعبين الإندونيسيين الشباب.

وبعد الفوز على لايبزيج ومانشستر يونايتد قبل الخسارة أمام فينورد وبعدها، وهو الفريق الذي يملك الرقم القياسي الشامل في الكأس الأوروبية بعد فوزه 12-2 على الفريق الآيسلندي KR في سبتمبر 1969، يحتل كومو المركز الرابع برصيد 19 هدفًا من أربع مباريات، ليعادل إنجاز كوينز بارك رينجرز في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976-77.

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بات على لانس الآن أن يستعيد تماسكه سريعًا لاستعادة كبريائه المهشّم قبل العودة إلى المنافسة المحلية في الدوري الفرنسي استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر. ويواجه كويزانس وزملاؤه اختبارًا صعبًا للشخصية في محاولتهم إثبات أنهم تعلّموا من الانهيار الدفاعي يوم الأربعاء قبل استئناف المهام الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي المقابل، سيسعى كومو المتألّق إلى حمل زخمه القاري التاريخي إلى الدوري الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع.