ليفا يقود بايرن لاكتساح ريد ستار وتوتنهام يقلب الطاولة على أوليمبياكوس

البافاري يضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية

ضمن فريق بايرن ميونخ صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا ، بعد الفوز على ريد ستار الصربي بسداسية دون رد.

المباراة جمعت بين الثنائي على ملعب ريد ستار، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

المدرب هانز فليك دفع بمانويل نوير كحارس مرمى، أمامه بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز وخافيير مارتينيز.

وبالوسط لعب تياجو ألكانتارا، ليون جوريتسكا، كورينتين توليسو، وفي الهجوم فيليب كوتينيو وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفيسكي.

المباراة شهدت سيطرة كاسحة من بايرن على الاستحواذ والخطورة على المرمى، حيث ظهر ريد ستار مستسلماً بصورة كبيرة.

الدقيقة الرابعة عشر شهدت هدف التقدم لصالح البافاري، ليضع فريقه على أعتاب 3 نقاط جديدة بالأبطال.

ومع نهاية الشوط الأول، تمكن ليفاندوفيسكي من تعزيز الفارق لبايرن بهدف ثاني في الدقيقة 41 ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو.

البولندي عاد للصورة من جديد ليسجل هدف آخر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأضاف الثالث بالدقيقة 60 ليحسم الثلاث نقاط لبايرن.

وواصل ليفا سطوعه وتألقه المبهر هذا الموسم بتسجيل ثنائية أخرى، ليكمل السوبر هاتريك أمام الفريق الصربي المستسلم تماماً.

وبنهاية الشوط الثاني قام توليسو بتعميق أوجاع ريد ستار بالهدف السادس، في نتيجة ساحقة جديدة للبافاري بالأبطال

وفي مباراة أخرى بالظهور الثاني للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع توتنهام ، انتزع الفريق الإنجليزي انتصاراً صعباً ضد أوليمبياكوس اليوناني 4/2.

الضيوف نجحوا في التقدم بالشوط الأول، بهدفين أحرزهما يوسف العربي وروبن سيميدو، قبل تسجيل ديلي ألي هدف تقليص الفارق لسبيرز.

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وبالشوط الثاني تمكن هاري كين من إحراز هدف التعادل لتوتنهام بالدقيقة 50، لينجو الفريق من هزيمة محققة كادت أن تطيح به من البطولة.

عودة سبيرز لم تتوقف عند ذلك، بل انتزع الفريق الثلاث نقاط، بعدما سجل ثنائية أخرى لسيرجي أورييه وهاري كين.

وبانتهاء الجولة الخامسة يحتل بايرن المركز الأول بـ15 نقطة، يليه توتنهام 10 ليتأهلا معاً لدور الـ16، ثم ريد ستار 3 وأوليمبياكوس اليوناني نقطة وحيدة فقط.