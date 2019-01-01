دوري الأبطال فرصة جاتوزو لعقد جديد مع ميلان
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تشير عددًا من التقارير إلى نية إدارة ميلان لتجديد التعاقد مع الإيطالي جينارو جاتوزو، حال نجح الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويسير الفريق بشكل رائع في الفترة الأخيرة، محافظًا على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويسعى ميلان للعودة لدوري الأبطال، خاصة أن أداء الفريق يسير بشكل تصاعدي منذ انضمام الثنائي كريستوف بيونيتك، ولوكاس باكيتا.
وكانت إدارة ميلان المتمثلة في صندوق أليوت، قد أعربت سابقًا أن شرط بقاء اللاعب السابق للروسونيري، هو التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
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وكان جاتوزو قد جدد تعاقده قبل نهاية الموسم الماضي، بعدما كان مدربًا مؤقتًا، حتى يونيو 2021.
ويأتي ميلان خلف إنتر بفارق نقطة واحدة في المركز الثالث الذي يحتله إنتر، والذي يحل ضيفًا الليلة على فيورنتينا.
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وسيخوض ميلان الثلاثاء المقبل، مباراة الذهاب بكأس إيطاليا أمام لاتسيو، حيث يحظى بفرصة التتويج بلقب الكأس.